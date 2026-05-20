Ben Gvir tra gli attivisti della Flotilla detenuti e inginocchiati: "Benvenuti in Israele"

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir si è recato al porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, e li ha derisi facendosi largo tra loro, alcuni dei quali sono stati messi in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena. "Benvenuti in ...

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir si è recato al porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, e li ha derisi facendosi largo tra loro, alcuni dei quali sono stati messi in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena. “Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare”, ha detto Ben Gvir come si vede in un video che lui stesso ha condiviso sui social.

“Sono venuti con molto orgoglio e guardate come sono ridotti ora. Non eroi, niente. Sostenitori del terrorismo”, ha aggiunto Ben Gvir che ha poi sventolato una bandiera israeliana.

“Ottimo lavoro, è così che si fa”, dice Ben Gvir rivolgendosi agli agenti mascherati, come si sente nel video. “Ottimo lavoro” dice ancora il ministro israeliano mentre passa accanto ad agenti che mettono una donna con la testa a terra.

Il video mostra gli attivisti costretti a inginocchiarsi su un pavimento di metallo mentre viene suonato l’inno nazionale israeliano, circondati da container e filo spinato, sotto la sorveglianza di agenti armati della polizia di frontiera. Alla fine del video, come riporta il sito di Haaretz, si sente una donna implorare e urlare. Ma Ben-Gvir, rivolto alla telecamera, afferma: “Non lasciatevi turbare dalle loro urla”.

“Quanto emerge dal video del ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana. D’intesa con il presidente del Consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l’Ambasciatore d’Israele in Italia”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

(© via X/@itamarbengvir/@ShaykhSulaiman)

https://www.youtube.com/shorts/aB54HaWi6yY