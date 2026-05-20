Trasporti: Eminente (Enac), 'Decarbonizzazione pilastro e Italia all’avanguardia nel settore'

“La decarbonizzazione ha un ruolo sempre più importante nel trasporto aereo, Italia all’avanguardia nell’approccio a queste tematiche. Commissione europea e Icao seguono con attenzione il tema della riarmonizzazione delle regole”. Così Claudio Eminente, direttore centrale programmazione ec...

“La decarbonizzazione ha un ruolo sempre più importante nel trasporto aereo, Italia all’avanguardia nell’approccio a queste tematiche. Commissione europea e Icao seguono con attenzione il tema della riarmonizzazione delle regole”. Così Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac, intervenuto a Roma alla presentazione dello studio, presentato a Roma dalla Fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità.

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