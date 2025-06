Venerdì 20 giugno 2025, Franco Libralon di Campodarsego gioca per il Veneto ad Affari Tuoi. La sua partita finisce in modo drammatico.

Venerdì 20 giugno 2025, Franco Libralon, concorrente di Campodarsego in provincia di Padova, ha partecipato al celebre gioco televisivo Affari Tuoi rappresentando il Veneto. La sua partita, però, è stata tutt’altro che tranquilla: un finale amaro e una scoperta inattesa nell’ultimo pacco hanno lasciato il pubblico senza parole.

Critiche per Franco e Silvia: la delusione social dopo la partita a Affari Tuoi

Molti telespettatori hanno espresso commenti pungenti sulla partita di Franco e Silvia durante la puntata di Affari Tuoi. Alcuni hanno ironizzato sul viaggio di nozze, dicendo che con soli 50 euro si sarebbe trattato praticamente di un picnic o di una semplice cena fuori, e hanno scherzato sull’idea che Stefano De Martino dovrebbe pagare lui il viaggio. Altri sono stati più severi, definendo la partita noiosa e mal giocata. Non sono mancate critiche dirette, con alcuni utenti che hanno definito i concorrenti “due somari” e hanno rimarcato come il Dottore avesse in realtà cercato di aiutarli.

Affari Tuoi, finale amaro per Franco: rifiuta l’offerta, la scoperta choc nell’ultimo pacco

A rappresentare il Veneto è Franco, un professionista dell’automotive proveniente da Campodarsego, in provincia di Padova. Al suo fianco, per sostenerlo nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la moglie Silvia. La coppia è genitore di due figli maschi. Come da tradizione, Thanat porta in studio la specialità del giorno: lo Spritz.

L’apertura del pacco del Friuli Venezia Giulia rivela 10mila euro, ma anche un ulteriore rifiuto agli scambi. Un altro pacco svela purtroppo 100mila euro, e il Dottore abbassa l’offerta a 8mila, che però viene nuovamente rifiutata. La posta in gioco si restringe a 20mila euro contro 50 e 30mila. Nonostante l’ultimo tentativo di scambio del Dottore, Franco resta fermo sulla sua scelta, affidandosi al destino.

Quella di Franco è un’avventura ricca di tensione e colpi di scena. I due, infatti, tengono stretto il pacco numero 16. La coppia arriva fino alla fine con un pacco blu contenente 50 euro — “Due pizze”, scherza Silvia — e 30mila euro, somma utile per finanziare un viaggio di nozze a lungo rimandato per l’arrivo dei figli.

“Noi ci dovevamo sposare 5 anni fa, ma purtroppo è arrivato quel maledetto Covid e ci ha fatto saltare il nostro sogno e il viaggio di nozze. Con questi 20mila ci farebbe un bel viaggio di nozze, ma è anche vero che quando ci ricapita un’occasione così?“. La moglie interviene: “Siamo qui e io credo in questo pacco“.

La beffa arriva alla fine: nel pacco 16 ci sono solo 50 euro. Franco commenta rassegnato: “E vabbè, doveva andare così…”