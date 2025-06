Stefano De Martino criticato dai fan per essere andato oltre l'intrattenimento in una recente puntata del gioco da lui condotto.

Stefano De Martino è ormai da mesi uno dei protagonisti principali del pre-prime time della Rai con la sua conduzione di “Affari Tuoi” che è entrata immediatamente nel cuore dei telespettatori per essere scanzonata quando conta e seria nelle fasi concitate del game show, tuttavia certe liberta non sono affatto piaciute.

Nella puntata di domenica protagonista Marina dalla Basilicata

La puntata di “Affari Tuoi” di domenica 15 giugno ha visto concorrere Marina dalla Basilicata, presente a giocare assieme alla sorella, la donna ha spiegato che l’incontro tra lei e il suo compagno è avvenuto nell’ottica dove lei lavora.

“E’ rimasto folgorato” queste le parole di Marina rispetto al comportamento di Michele di fronte alla sua bellezza. Il gioco è andato avanti con i consueti episodi che lo caratterizzano anche se si è verificata una cosiddetta “nota stonata”.

Lo spiacevole episodio con il concorrente della Toscana

In particolare è finito sotto la lente social il comportamento assunto da De Martino rispetto al concorrente della regione Toscana, famoso per avere dei baffi e la barba folti.

Il conduttore è arrivato davanti al pacchista con delle forbici ed ha ben pensato di tagliare il ciuffo, una gag decisamente poco divertente.

I commenti social sono stati disparati e tutti dai toni duri, anche se il più pesante arriva da un utente – come riporta Caffeinamagazine.com – “Come c***o ti permetti di tagliare i capelli così a caso, manco fossimo amici”.

Ora bisognerà vedere se Stefano De Martino continuerà ad usare questo metodo o la Rai prenderà provvedimenti in merito.