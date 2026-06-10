Italia economia n° 23 del 10 giugno 2026

SATEC 2026, industria italiana al centro tra innovazione e scenari globali; Pubblica amministrazione: semplificazione e competenze al centro della trasformazione digitale; Imprese: Durst Group apre il suo terzo polo produttivo a Como; Tech: da Abb una visione integrata per i data center del futuro; ...

SATEC 2026, industria italiana al centro tra innovazione e scenari globali; Pubblica amministrazione: semplificazione e competenze al centro della trasformazione digitale; Imprese: Durst Group apre il suo terzo polo produttivo a Como; Tech: da Abb una visione integrata per i data center del futuro; Sostenibilità: alla Venice Climate Week, Nextchem porta innovazione e tecnologie per decarbonizzazione trasporto marittimo Arca Blue Leaders, azione di clean up sulla Spiaggia della Boschettona ‘Se deve finire così, non beveteci nemmeno’, Ichnusa rinnova l’impegno contro l’abbandono del vetro nell’ambiente

https://www.youtube.com/watch?v=UC5Worptm_c