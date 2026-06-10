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Sicurezza alimentare: Mascarino (Federalimentare), ‘9 italiani su 10 hanno fiducia nell'industria

Sicurezza alimentare: Mascarino (Federalimentare), ‘9 italiani su 10 hanno fiducia nell'industria

"Nove italiani su dieci hanno fiducia nell'industria alimentare perché nel corso degli anni abbiamo lavorato per promuovere la cultura della sicurezza su tutta la filiera. Tutto è fatto in modo tale che milioni di consumatori ogni giorno possano mangiare cibo sicuro con regole stringenti che sono ...

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“Nove italiani su dieci hanno fiducia nell’industria alimentare perché nel corso degli anni abbiamo lavorato per promuovere la cultura della sicurezza su tutta la filiera. Tutto è fatto in modo tale che milioni di consumatori ogni giorno possano mangiare cibo sicuro con regole stringenti che sono al vertice a livello mondiale”.

Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, intervenuto al 23° congresso nazionale della Società italiana di tossicologia (Sitox) che si è svolto a Bologna.

https://www.youtube.com/watch?v=l47tEyNuLNM