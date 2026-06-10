Hydrogen Expo: Colla (TecnoGen), ‘puntiamo sull’innovazione e investiamo nell’economia circolare

“Come TecnoGen, facendo parte del Gruppo Bruno, ricerchiamo sempre l’innovazione tecnologica, fondamentale per rimanere al passo coi tempi. Già cinque anni fa abbiamo realizzato in occasione del Bauma, il primo generatore a idrogeno con motore endotermico. In questa occasione specifica di Piace...

“Come TecnoGen, facendo parte del Gruppo Bruno, ricerchiamo sempre l’innovazione tecnologica, fondamentale per rimanere al passo coi tempi. Già cinque anni fa abbiamo realizzato in occasione del Bauma, il primo generatore a idrogeno con motore endotermico. In questa occasione specifica di Piacenza Expo abbiamo ribaltato i canoni e abbiamo realizzato una Hydrogen Circular Park direttamente in TecnoGen”.

Così Graziano Colla, Sales Support TecnoGen Spa alla V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

https://www.youtube.com/watch?v=5mUY1BSR5_c