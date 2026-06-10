Sicurezza alimentare: Cantoni (Sitox), ‘in Italia controlli di primo livello’

L'Italia ha un sistema di controlli di primo livello. È un paese dove la sicurezza alimentare è altissima e i cittadini hanno la percezione di questa sicurezza. Tra i temi toccati nel 23° congresso Sitox c'è il nuovo aspetto normativo che probabilmente verrà approvato in Europa e che riguarda u...

L’Italia ha un sistema di controlli di primo livello. È un paese dove la sicurezza alimentare è altissima e i cittadini hanno la percezione di questa sicurezza. Tra i temi toccati nel 23° congresso Sitox c’è il nuovo aspetto normativo che probabilmente verrà approvato in Europa e che riguarda un diverso sistema di controllo dei pesticidi”. Lo ha detto Orazio Cantoni, presidente del 23° congresso della Società italiana di tossicologia (Sitox).

L’evento, che si è tenuto a Bologna, aveva come titolo “Tossicologia e salute pubblica: dall’evidenza scientifica alle politiche sanitarie”.

https://www.youtube.com/watch?v=mZjETk5tkKc