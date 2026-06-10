Hydrogen Expo 2026: Mausoli (Bureau Veritas Italia), ‘necessaria supply chain unita per accelerare

“Penso che l'idrogeno sia finalmente arrivato alla fase conclusiva. Attualmente, dopo la gestazione di anni di studi di fattibilità e altro, i primi impianti stanno prendendo luce. Come Bureau Veritas affianchiamo le società che vogliono investire in questo ‘nuovo’ mercato, dagli studi di fa...

“Penso che l’idrogeno sia finalmente arrivato alla fase conclusiva. Attualmente, dopo la gestazione di anni di studi di fattibilità e altro, i primi impianti stanno prendendo luce. Come Bureau Veritas affianchiamo le società che vogliono investire in questo ‘nuovo’ mercato, dagli studi di fattibilità sino al commissioning dell’impianto, certificazione e quant’altro.

Questa fiera, che riunisce tutta la supply chain dell’idrogeno, per noi è importante per supportare i nostri clienti e partner in questo mercato dell’idrogeno, per dargli vita, perchè è vero che si trova nella fase conclusiva, ma ha ancora bisogno di qualche spinta sull’utilizzo e sull’immissione”. Lo ha detto Simone Mausoli, Hydrogen Senior Business Development Manager di Bureau Veritas Italia, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

https://www.youtube.com/watch?v=Gl7-LSHSr2A