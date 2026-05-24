Tra voci di una nuova frequentazione e progetti in tv, Belen Rodriguez torna protagonista del gossip: amore e possibile ritorno all’Isola dei Famosi.

Negli ultimi giorni si è riacceso il gossip attorno a Belen Rodriguez, protagonista di nuove indiscrezioni che la vedrebbero vicina a un possibile nuovo amore. Durante una serata a Milano, la showgirl sarebbe stata avvistata in atteggiamenti molto complici con un uomo misterioso, alimentando le voci sulla fine del suo periodo da single.

Futuro in TV: i nuovi progetti di Belen Rodriguez

Accanto alle voci su una possibile nuova frequentazione, torna al centro dell’attenzione anche il futuro televisivo di Belen Rodriguez. Dopo l’ospitata da Antonella Clerici, in cui la conduttrice le aveva suggerito di cambiare ambienti e frequentazioni, si rafforza l’idea che qualcosa nella sua quotidianità possa essere effettivamente cambiato. In parallelo, cresce l’ipotesi di un suo ritorno a L’Isola dei Famosi, questa volta con un ruolo di primo piano.

Nuovo amore per Belen Rodriguez? Il retroscena sull’uomo misterioso

Le indiscrezioni degli ultimi giorni sembrano riaccendere l’attenzione sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez, che potrebbe aver chiuso il suo periodo da single. Come riportato da Chi, la showgirl argentina sarebbe stata infatti avvistata a Milano durante una serata mondana in compagnia di un uomo non identificato, presenza che ha immediatamente attirato la curiosità dei presenti.

La complicità tra i due, secondo quanto riportato, sarebbe apparsa sempre più evidente nel corso della serata: conversazioni ravvicinate, momenti di intimità e presunti scambi di baci avrebbero alimentato l’ipotesi di un nuovo legame affettivo.

Solo pochi giorni prima, ospite di Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno”, Belen aveva scherzato sulla sua condizione sentimentale dichiarando: “Sono due anni che sono single, fatemi un applauso perché è un record! Non si trova niente! Però non cerco un fidanzato, sto bene così“. Un’affermazione che oggi suona quasi in contrasto con quanto accaduto alla Terrazza Aperol, durante il release party di Samurai Jay.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’uomo avrebbe inizialmente osservato da lontano la showgirl, per poi avvicinarsi fino a creare un clima sempre più confidenziale: “Non si è trattato di un episodio isolato. Durante la serata sono stati visti in atteggiamenti intimi più e più volte, senza il timore di essere notati. E con la voglia di non nascondersi!”. Anche sui social, al momento, non emergono indizi sull’identità del misterioso accompagnatore.