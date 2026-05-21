Il mondo del gossip televisivo italiano si arricchisce di nuovi intrecci tra vita privata e carriera in TV. Al centro dell’attenzione c’è la possibile partecipazione di Caroline Tronelli a L’Isola dei Famosi, una scelta che riapre dinamiche sentimentali e mediatiche legate al suo passato con Stefano De Martino.

Caroline Tronelli a L’Isola dei Famosi di Belen? Il retroscena su Stefano De Martino

Secondo quanto ricostruito da Alberto Dandolo su Oggi, la possibile partecipazione della giovane non sarebbe vista di buon occhio da Stefano De Martino. In particolare, viene sottolineato: “Secondo quanto ci risulta, Stefano non vedrebbe di buon occhio né la conduzione di Belen né tantomeno la partecipazione di Caroline come concorrente. Il motivo? Da tempo il volto di Affari Tuoi sta lavorando con grande attenzione sulla propria immagine pubblica, cercando di allontanarsi definitivamente dal gossip sentimentale che per anni lo ha inseguito“.

Dal canto suo, Caroline Tronelli – stilista proveniente da una famiglia influente – starebbe puntando a trasformare la notorietà acquisita in un vero trampolino professionale verso la televisione. “Lei è pronta a trasformare la notorietà conquistata attraverso la relazione con Stefano in una vera occasione di lavoro. La napoletana, infatti, ha una forte voglia di entrare stabilmente nel mondo della televisione.

Non a caso ha deciso di affidarsi alla manager Paola Benegas, nome noto nello show business nazionale e per anni agente proprio di Belen Rodriguez“. L’obiettivo appare chiaro anche nelle parole riportate dal settimanale: “Caroline: il suo unico obiettivo è sfondare nel mondo dello spettacolo e avviare una nuova carriera. La partenza per Manila è prevista per giugno, per buona pace di Stefano“.

Caroline Tronelli a L’Isola dei Famosi? Ritorna il triangolo con De Martino e Belen

Caroline Tronelli è stata, per quanto noto al pubblico, l’ultima compagna ufficiale di Stefano De Martino. La scorsa estate il suo nome è finito sotto i riflettori del gossip a seguito di un episodio delicato: un hacker avrebbe sottratto e diffuso un video privato che la ritraeva insieme al conduttore. Da allora la sua esposizione mediatica è cresciuta, fino alle recenti indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo su Oggi, secondo cui sarebbe pronta a partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, reality condotto da Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino, rendendo lo scenario ancora più carico di intrecci mediatici. “La notizia più clamorosa è, però, un’altra: tra i naufraghi in gara spicca Caroline Tronelli, ultima e chiacchierata fidanzata di Stefano De Martino“, viene riportato a proposito della sua possibile presenza nel cast.

Stando alle prime indiscrezioni, il cast del reality sembrerebbe orientato a un mix tra volti noti delle edizioni passate e nuove presenze. Tra i possibili ritorni figurano Carmen Russo, Raffaella Fico, Walter Nudo e Aida Yespica, mentre tra i nomi inediti circolano la modella Chiara Basso, Giò Urso, Michelle Veronesi (ex Too Hot To Handle Italia), Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, Zeudi Di Palma, Niccolò Bettarini e Martina Maggiore, ex compagna di Cesare Cremonini.