Stefano De Martino e Caroline Tronelli, è crisi vera? La "colpa" sarebbe di ...

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, è crisi vera? La "colpa" sarebbe di ...

Da giorni si parla di una crisi nera tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli e, pare c’entri Belen. Ecco l’ultima indiscrezione.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, è crisi nera?

Tra loro sembrava andare tutto a meraviglia, tanto che Stefano De Martino e Caroline Tronelli erano considerati una delle coppie dell’estate 2025.

Negli ultimi giorni però qualcosa è cambiato, sono infatti diverse le voci di una crisi profonda nella coppia. L’esperto Amedeo Venza, infatti, ha pubblicato una storia: “Crisi tra Stefano De Martino e Caroline“. Per il conduttore napoletano, inoltre, non è un gran periodo, vista la concorrenza di Gerry Scotti e Samira Lui con la “Ruota della Fortuna”, che sta ottenendo ascolti record.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, è crisi vera? La “colpa” sarebbe di Belen…

Come abbiamo appena visto, pare proprio che tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sia in corso una crisi profonda, dopo che erano apparsi molto innamorati. Anche Dagospia è dello stesso avviso, anzi pare c’entri proprio l’ex del conduttore, Belen Rodriguez. La Tronelli, infatti “non avrebbe mai nascosto il fastidio nei confronti di Belen.” Insomma, staremo a vedere se la crisi verrà superata o se invece la relazione sarà destinata a terminare.