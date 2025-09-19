Caroline Tronelli e Stefano De Martino, litigata al ristorante e per lui porte di casa chiuse al ritorno dalla cena consumata "in solitudine".

Stefano De Martino e Caroline Tronelli tornano a far parlare di loro immediatamente dopo la diffusione dei video privati hot che sono stati rubati dal sistema informatico dell’abitazione della giovane, ora la situazione è tesa e tra i due i nervi sembrano davvero sul punto di cedere come dimostrano i recenti gossip.

Caroline Tronelli ora è sparita dai social

Caroline Tronelli ha davvero subito l’esposizione mediatica derivante dal furto dei video intimi dall’impianto della sua abitazione e la relativa diffusione di questi sui social.

Come riporta Biccy.it la giovane avrebbe infatti tolto il proprio profilo Instagram e secondo chi le è vicino questa scelta è stata proprio dettata dall’esposizione a seguito del furto del materiale video.

Mega litigata tra De Martino e Caroline in un ristorante romano

Stefano De Martino e Caroline si sono incontrati in un ristorante romano per cenare, ma appena il conduttore è entrato nel locale, la ragazza ha inveito contro di lui e se ne è andata.

Il conduttore di “Affari Tuoi” è rimasto impassibile ed ha continuato la sua cena in solitaria, non è chiaro che cosa si siano detti ma è certo che più tardi De Martino sia rimasto fuori casa per diversi minuti.

E’ riuscito ad entrare in casa solo dopo aver sbloccato l’accesso tramite il proprio device. Ora sarà curioso capire come evolverà la situazione tra i due, se si riappacificheranno o se sarà la fine definitiva.