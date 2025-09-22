Belen Rodriguez festeggia 41 anni: il compleanno con Cecilia e una misteriosa assenza

Tanti auguri a Belen e ai suoi primi 41 anni: la showgirl ha festeggiato in famiglia, ma qualcuno non c'era...

Tanti auguri a Belen Rodriguez: la showgirl compie 41 anni

Sono 41 le candeline spente per la showgirl argentina che, dalla foto da lei pubblicata sui social, appare molto serena. Presenti ovviamente i figli, Santiago e Luna Marì, i genitori, Gustavo e Veronica, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia, con la quale sembra davvero tornato il sereno. Cecilia, tra l’altro, a breve diventerà mamma per la prima volta. Oltre al nuovo presunto fidanzato, Stefano Belingardi Clusoni, non presente al ristornate, a far parlare è un’altra assenza. Ecco di chi si tratta.

