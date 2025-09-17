Per quasi tutta l’estate si è parlato del gelo tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Ora le cose però sembrano cambiate e tra le due sembra tornata l’armonia. A testimonianza di ciò, ecco che la showgirl argentina ha cenato proprio a casa di Cecilia che, tra l’altro, a breve partorirà.

Belen mangia dalla sorella Cecilia Rodriguez: la pizza della pace

Possiamo ormai dire con certezza che tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia sia tornato il sereno, se gelo ci è davvero mai stato. Il Settimanale Chi ha infatti pubblicato alcune foto che ritraggono la showgirl argentina, assieme a Santiago e alcuni amici, recarsi a casa di Cecilia, dove trascorrerà una serata di famiglia, con tanto di pizza a domicilio. Cecilia, ricordiamolo, a metà ottobre diventerà madre di Clara Isabel, facendo così diventare zia Belen.

Belen e Cecilia Rodriguez: la lite c’è mai stata?

Per mesi si è parlato di una profonda crisi tra Belen e Cecilia, tanto che secondo alcuni tra le due i rapporti si erano rovinati per sempre. Come visto, le due sorelle sono tornate più unite che mai e, ora, sorgono anche dei dubbi sul fatto che davvero ci sia stata una crisi così profonda tra le due. Belen, in una intervista a Chi, aveva detto che tra loro non c’era nessun problema e che nella vita avevano litigato almeno 5mila volte ma che poi si sono sempre ritrovate. Ospite a “Verissimo”, Cecilia aveva detto che litigare è normale, anche perché loro due sono molto diverse e che ci sino momento in cui sono più insieme, altri che lo sono meno.