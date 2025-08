Mentre si concede una pausa estiva tra le spiagge della Sardegna e il calore degli affetti più cari, Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione mediatica. Una recente apparizione in compagnia di un volto noto del piccolo schermo ha acceso i riflettori su un possibile nuovo capitolo sentimentale, ma la verità sembra essere molto diversa da ciò che si vocifera.

È il suo fidanzato? Parla la showgirl.

L’incontro tra Belen Rodriguez e Andrea Foriglio accende i riflettori

Le voci hanno preso piede dopo che Belen è stata avvistata in compagnia di Andrea Foriglio in Sardegna, ex volto di Uomini e Donne e osteopata molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. I due sono stati fotografati insieme al mare, facendo scattare l’ipotesi di un flirt estivo. Tuttavia, fonti vicine alla conduttrice e anche il settimanale Chi hanno ridimensionato la vicenda, spiegando che si sarebbe trattato semplicemente di un incontro tra conoscenti: prima della partenza per le vacanze, infatti, Rodriguez si era rivolta a Foriglio per una seduta professionale, e poi si sarebbero ritrovati casualmente in spiaggia.

Belen Rodriguez rompe il silenzio: la verità sul presunto nuovo fidanzato

A mettere definitivamente a tacere i pettegolezzi è intervenuta la diretta interessata con un post ironico pubblicato sul proprio profilo Instagram. Alludendo al proprio stato sentimentale, Belen ha affermato:

“Sono talmente single che anch’io ho iniziato a vedermi come un’amica”.

A corredo del messaggio, una canzone simbolica dei Black Eyed Peas: Where is the love?. Un modo piuttosto chiaro per smentire non solo la presunta storia con Foriglio, ma anche altri rumors infondati che parlavano di una possibile nuova gravidanza.