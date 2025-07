Nuovo fidanzato per Belen Rodriguez? Ecco che spunta un ex corteggiatore di “Uomini e Donne“. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato?

Gli ultimi anni, sia a livello sentimentale che lavorativo, non sono stati facilissimi per Belen. Dall’ennesima rottura con Stefano De Martino alle storie che poi non hanno funzionato, passando per la depressione e la pausa dalla tv.

Ora però, piano piano, tutto sembra tornare ad andare bene per la showgirl argentina che, a quanto pare, avrebbe un nuovo amore nella sua vita! Belen ora si trova al mare in Sardegna assieme ai figli Santiago e Luna Marì, come mostrato nelle foto pubblicate dal Settimanale Chi. Ma non solo, accanto a lei un uomo. Di chi si tratta? Di un ex corteggiatore di “Uomini e Donne“…

Belen ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Come detto il Settimanale Chi ha paparazzato al mare Belen assieme ai figli e a un uomo, ovvero a un ex corteggiatore di “Uomini e Donne“. Di chi si tratta? Di Andrea Foriglio: “ha incontrato Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne e osteopata. Prima di partire per le vacanza, è stata da Andrea, che è osteopata, per una seduta. E lo ha rivisto in spiaggia”. Anche l’esperta di gossip, Deianira Marzano, aveva ricevuto diverse segnalazioni di Belen che faceva il bagno al mare con Andrea. Insomma, per il momento sembra nessun flirt in corso ma, non si sa mai.