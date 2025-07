Un incontro che ha catturato l’attenzione di fan e media: Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati insieme, anche se solo per un giorno, nella splendida cornice della Sardegna. Tra sguardi, chiacchiere e qualche momento condiviso, questo incontro ha subito fatto nascere curiosità e ipotesi su cosa si nasconda dietro a questo ritorno di fiamma o semplice amicizia ritrovata.

Scopriamo insieme i retroscena di questa giornata speciale.

Belen e Stefano De Martino: un passo importante verso la riconciliazione

Il recente incontro tra Belen e Stefano segna un momento significativo, soprattutto alla luce della loro separazione, che è stata complessa e carica di emozioni. Sebbene nei mesi scorsi siano già stati visti insieme in varie occasioni, questa serata a Porto Cervo evidenzia con chiarezza il loro impegno condiviso nel costruire un rapporto sereno e collaborativo, soprattutto per garantire la serenità e il benessere del loro figlio Santiago.

Belen e Stefano De Martino insieme per un giorno in Sardegna: i retroscena dell’incontro

A Porto Cervo, in uno dei locali più frequentati dell’estate sarda, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati visti insieme, accompagnati da volti noti come Biagio Izzo e Ciro Ferrara. A rivelare questo incontro è stato Marco Piti, alias Mago Piti, mentalista e prestigiatore, che ha documentato la serata con video e foto, tra cui un numero di magia eseguito proprio per Izzo, con Stefano che assisteva a pochi passi.

Nonostante non si tratti di una vera vacanza di famiglia, la presenza di Santiago ha indubbiamente spinto i due a trascorrere del tempo insieme sull’isola. Belen, infatti, aveva già annunciato in un’intervista a giugno la sua imminente partenza per la Sardegna con i figli e alcune amiche, mentre Stefano è stato invece visto in compagnia di Caroline Tronelli, come riportato da Diva e Donna.