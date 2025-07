Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo gli screzi delle ultime settimane, tra cui la pesante litigata, avvenuta in strada nel bel mezzo della notte, qualche giorno fa sembrano aver trovato un modo per tornare uniti, il figlio Santiago è una motivazione perfetta per cercare di appianare le tensio...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo gli screzi delle ultime settimane, tra cui la pesante litigata, avvenuta in strada nel bel mezzo della notte, qualche giorno fa sembrano aver trovato un modo per tornare uniti, il figlio Santiago è una motivazione perfetta per cercare di appianare le tensioni. Infatti una delle ultime news è legata ad un incontro avvenuto in un noto luogo di vacanze italiano.

Stefano De Martino e Belen, la pace si trova sempre

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno vissuto un periodo burrascoso fatto di tensioni, litigate e rapporti che sembravano del tutto terminati. La coppia però ha un elemento che è in grado di appianare tutto.

Questo elemento in comune è il figlio Santiago che entrambi tutelano passando più tempo possibile in sua compagnia, il conduttore di Affari Tuoi ha ammesso anche durante le diverse puntate di essere papà a tempo pieno quando si trova a Roma.

Il resto del tempo il ragazzo lo passa in compagnia della mamma ed il contatto è molto frequente anche tra i due che infatti sono stati spesso visti insieme in contesti normali.

Sintonia ritrovata a Porto Cervo

Come riporta il sito Fanpage.it Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono incontrati in un locale della nota località marinara dove i vip passano le estati.

De Martino e Belen sono a Porto Cervo con compagnie di amici, Belen infatti ha ammesso sui social di aver programmato un’estate materna, assieme ad alcune sue amiche e i rispettivi figli.

Alla cena era presente anche Biagio Izzo che condivideva il tavolo con De Martino. Belen è stata protagonista di un numero di magia assieme al “magopiti”ed ha scattato con lui una foto fuori dal locale.

Il figlio Santiago ha fatto da pacificatore per i genitori che potrebbero aver lasciato da parte le difficoltà dell’ultimo periodo. I prossimi mesi saranno rivelatori.