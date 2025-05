Il trionfo del Napoli non è stata una festa solo per i tifosi comuni ma lo è stata anche per i personaggi famosi che costellano l’universo televisivo italiano che hanno voluto dimostrare il loro affetto per i colori azzurri nei modi più disparati.

Caterina Balivo sfila per i suoi colori

Tra le personalità di rilievo che hanno voluto festeggiare il successo c’è Caterina Balivo, la conduttrice de “La Volta Buona” non ha mancato l’appuntamento con la festa.

Sui social è infatti sfilata con i colori della sua squadra, in particolare ha indossato una maglietta personalizzata con il proprio nome ed il numero 1.

Anche lo chef Antonino Cannavacciuolo ha presenziato allo stadio Maradona per vedere la partita contro il Cagliari che ha portato il trionfo alla squadra di Antonio Conte.

Stefano De Martino “ultrà” allo stadio

Il gesto più bello è stato quello di Stefano De Martino che ha visto la partita a bordo campo assieme all’amico Biagio Izzo.

Il conduttore di Affari Tuoi è stato intervistato da Dazn – come riporta Leggo.it ed ha dichiarato che questo scudetto è “lo scudetto degli scugnizzi” affianco a lui il cantante Geolier.

A proposito di cantanti presenti al Maradona tra gli altri anche Clementino e Gigi Fininzio. Restando in tema di Gigi celebri, Gigi D’Alessio ha voluto omaggiare la sua squadra il mattino seguente con una canzone scritta apposta per questo evento dalla portata storica.