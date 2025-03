La conduttrice Rai si racconta e gioca con il pubblico in un'intervista divertente

Caterina Balivo ospite a Tv Talk

Sabato scorso, la conduttrice Rai Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso nel programma Tv Talk, dove ha commentato il docufilm di Netflix “Miss Italia non deve morire”. La Balivo, che nel 1999 si è classificata terza al concorso di bellezza, ha condiviso aneddoti e riflessioni sul suo percorso professionale. Tuttavia, è stato il gioco del Tritavolta a catturare l’attenzione del pubblico, un format ideato dalla stessa conduttrice durante il suo programma “La Volta Buona”.

Il gioco del Tritavolta

Il Tritavolta consiste in un gioco di scelta in cui l’ospite deve decidere chi “tenere” e chi “tritare” tra due opzioni, spesso rappresentate da persone significative nella sua vita. Durante la puntata, un giovane del pubblico ha posto a Caterina una domanda provocatoria: “Chi vorresti tritare tra Eleonora Daniele e Elisa Isoardi?”. La risposta della Balivo ha suscitato risate e un certo imbarazzo, dimostrando come il gioco possa mettere alla prova anche le personalità più esperte.

Le scelte di Caterina Balivo

Con un sorriso diplomatico, Caterina ha scelto di “tritare” Elisa Isoardi, affermando di essere amiche. Tuttavia, la sua risposta ha sollevato interrogativi, considerando che in passato aveva dichiarato di avere poche amiche nel mondo dello spettacolo. La conduttrice ha poi rivelato di aver trovato un’amica in tv, ma ha scherzato sul fatto che molte colleghe non sembrano interessate a stringere amicizia con lei. Questo ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul suo rapporto con la Isoardi e le dinamiche tra le conduttrici.

Un’intervista che fa discutere

La puntata di Tv Talk ha messo in luce non solo il lato ludico della Balivo, ma anche la sua sincerità e il suo modo diretto di affrontare le domande. La conduttrice ha dimostrato di saper gestire situazioni imbarazzanti con umorismo, ma ha anche lasciato spazio a riflessioni più profonde sulle relazioni nel mondo dello spettacolo. La sua amicizia con Elisa Isoardi, nonostante le scelte fatte nel gioco, rimane un tema caldo e intrigante per i fan e gli appassionati di gossip.