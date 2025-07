Stefano De Martino torna sotto i riflettori non solo per i suoi impegni televisivi, ma anche per le recenti indiscrezioni che lo vogliono protagonista di un nuovo capitolo sentimentale. Durante una vacanza in Sardegna, il noto conduttore è stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna bionda, scatenando subito i rumors tra fan e media.

Ma chi è questa nuova fiamma che sembra aver catturato l’attenzione di De Martino?

Stefano De Martino in Sardegna: spunta una nuova fiamma tra i gossip

Stefano De Martino è senza dubbio l’uomo del momento, tra successi professionali e una vita privata sempre sotto i riflettori. Dopo un anno intenso, si gode l’estate e, da quando ha finito di presentare Affari Tuoi, è stato visto con diverse donne, rendendo difficile capire chi sia la sua nuova fiamma. Gabriele Parpiglia ha svelato il gossip dell’estate: una foto di Stefano all’aeroporto di Olbia con una ragazza bionda.

Stefano De Martino e la misteriosa bionda in Sardegna: chi è?

Stefano De Martino è stato di recente immortalato in Sardegna insieme a una giovane donna bionda, attirando l’attenzione di stampa e fan. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, lei si chiamerebbe Caroline Tronelli e sarebbe una “compagna speciale” di De Martino, con cui avrebbe una frequentazione non esclusiva. Rosica ha precisato che Caroline è spesso la sua scelta per viaggiare insieme e che la loro conoscenza risalirebbe a diversi anni, tanto che il conduttore avrebbe conosciuto anche i suoi familiari.