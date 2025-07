Periodo difficile e pieno di tensioni per la showgirl argentina, dopo le voci di una rissa per strada, ecco quelle di una lite sotto casa.

Periodo davvero difficile per Belen Rodriguez, pieno di tensione. Qualche mese fa la notizia di una presunta rissa per strada, ora quella di una lite sotto casa. Ma ecco cosa è successo e perché è dovuto intervenire Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, lite per strada: tra urla e offese

Come magari ricorderete, qualche mese fa Belen era finita al centro del gossip per una presunta rissa per strada, con una ragazza che pare ora abbia sporto denuncia, in quanto avrebbe riportato la rottura del setto nasale.

Ora la showgirl argentina è rimasta protagonista di un altro episodio spiacevole, come racconta nella sua newsletter Gabriele Parpiglia. Belen infatti sarebbe stata al centro di una lite cotto casa con un driver di Glovo. Sarebbero volate parole grosse che avrebbero attirato l’attenzione dei passanti. A intervenire sarebbe stato poi Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, lite per strada: interviene Stefano De Martino

Come abbiamo visto, nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia ha parlato di una lite molto accesa di Belen con un driver di Glovo sotto casa. Secondo quanto riferito dall’esperto, una volta sentite le urla sarebbe sceso in strada l’ex della showgirl, ovvero Stefano De Martino, il quale avrebbe però dato ragione al driver dopo aver parlato con i passanti: “poi De Martino ha appianato i nervosismi e con aria sconsolata è tornato in casa con la sua ex moglie.”