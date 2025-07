Affari Tuoi chiude per ferie: pacchi sigillati fino a settembre, Stefano De Martino in vacanza. E le foto rivelano chi c’è con lui.

Dopo una stagione di successo alla guida di Affari Tuoi, Stefano De Martino si prende una meritata pausa. Il game show dei “pacchi” si ferma per la consueta pausa estiva e tornerà a settembre, intanto il conduttore si gode qualche giorno di relax. E non è solo: le foto delle vacanze rivelano una compagnia decisamente inaspettata.

“Affari Tuoi” di Stefano De Martino: un trionfo di ascolti

La prima edizione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino si è conclusa come un vero successo televisivo: ha mantenuto una media di share superiore al 27 %, ha superato puntualmente i 5 milioni di spettatori – con picchi fino a 6–7 milioni – e l’ultima puntata ha raggiunto ben il 32,1 % (4,245 mln) di share.

Un risultato particolarmente significativo se confrontato con la media dei conduttori precedenti, tanto che la Rai lo ha già riconfermato per il prossimo anno grazie a questa “stagione da record”, la prima in vent’anni a toccare certi livelli.

“Chiusi per ferie”. Stefano De Martino sorprende: ecco con chi è in vacanza

I fan di Affari Tuoi dovranno pazientare ancora un po’ prima di rivedere il celebre gioco dei pacchi in onda su Rai 1. Il programma è in pausa e tornerà a settembre, dopo oltre due mesi di stop. In attesa del ritorno del format più amato della televisione italiana, i protagonisti si godono un meritato riposo.

Stefano De Martino, al debutto alla guida di Affari Tuoi, ha conquistato il pubblico con carisma e ironia, reggendo il confronto con Amadeus. Accanto a lui, la voce inconfondibile del “Dottore”, alias Pasquale Romano, autore storico del programma dal 2003. Tra i due sembra essersi creato un rapporto speciale, che va oltre la semplice collaborazione professionale. Lo dimostrano le foto condivise in questi giorni sui social: i due si stanno rilassando insieme in Sardegna, a bordo dello yacht “Santiago”, di proprietà del conduttore.

“Chiuso per ferie”, scrive Romano in una storia Instagram, postando un selfie in barca. E De Martino non tarda a rispondere dal suo profilo: “Il riposo del Dottore”.