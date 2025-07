La showgirl argentina è in vacanza in Sardegna con i figli, ma sui social impazza il nuovo gossip.

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio? Sui social impazza il nuovo gossip, tanto che la showgirl argentina ha deciso di intervenire e fare chiarezza. Ecco cosa ha detto.

Belen Rodriguez è incinta del terzo figlio?

Belen Rodriguez si sta godendo le vacanze in Sardegna assieme ai due figli, Santiago e Luna Marì.

Nei giorni scorsi è esploso il gossip circa un nuovo flirt della showgirl con un ex volto di “Uomini e Donne“, ovvero Andrea Foriglio. Nelle ultime ore invece non si parla d’altro che della possibilità che Belen sia incinta del terzo figlio! In pratica Belen ha postato su Instagram alcuni scatti della sua vacanza, in uno la showgirl indossa una salopette di jeans. Tra i tanti commenti c’è chi si chiede se Belen sia in dolce attesa: “Ma sbaglio è incinta?”, “E’ incinta di nuovo?”. A rispondere alla domanda ci ha pensato la stessa Rodriguez.

Belen incinta per la terza volta? La replica della Rodriguez

Come abbiamo appena visto, alcuni follower di Belen hanno commentato una sua foto al mare, chiedendosi se la showgirl argentina fosse incinta del terzo figlio. Un utente ha commentato con “è la salopette“, con Belen che che ha ringraziato aggiungendo “Grazie e il ciclo”. Insomma, nessuna gravidanza, Belen non è incinta.