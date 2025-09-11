Per Cecilia Rodriguez si avvicina il momento del parto, ma per lei e il marito Ignazio Moser questi sono giorni tristi, è morta improvvisamente l’amata cagnolina Aspirina.

Cecilia Rodriguez in lacrime, il dolore prima del parto: è morta la cagnolina Aspirina

Manca davvero poco all’arrivo di Clara Isabel, la primogenita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

La gioia per l’arrivo della piccola è però oscurata dall’improvvisa morte della cagnolina di casa, Aspirina, Jack Russel di 12 anni. Chi ha, o ha avuto, un animale domestico sa cosa significa perderlo, soprattutto quando si crea quel legame indissolubile e difficile da spiegare, soprattutto a chi non lo ha mai sperimentato. La sorella di Belen era infatti legatissima ad Aspirina, hanno trascorso insieme 12 anni, l’aveva portata in Italia dall’Argentina, prima quindi di entrare nella casa del Gf e prima di conoscere Ignazio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’addio ad Aspirina: “Ci mancherai da morire”

E’ stato Ignazio Moser, con un post su Instagram, ad annunciare l’improvvisa morte della cagnolina Aspirina, per il dolore suo e di Cecilia Rodriguez: “ciao piccola Aspi.. E’ davvero difficile trovare le parole giuste per provare cosa hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta, che con uno sguardo o una zampetta riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola. Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena sveglio, assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi, ci mancherai da morire.“