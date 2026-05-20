Striscia la Notizia: Brumotti e le tensioni intorno al programma

Un'intervista a Pulp Podcast ha riacceso il dibattito su Striscia la Notizia, le scelte di Antonio Ricci e le conseguenze per la trasmissione storica

Negli ambienti televisivi italiani continua a circolare un tema che non smette di suscitare discussione: il destino di Striscia la Notizia. Recentemente l’argomento è tornato sotto i riflettori grazie alle dichiarazioni di Vittorio Brumotti, ex volto storico del programma, durante un’intervista a Pulp Podcast. In quei minuti sono emerse riflessioni che intrecciano aspetti editoriali, scelte aziendali e reazioni del pubblico, mettendo in luce come una formula consolidata possa trovarsi di fronte a un’improvvisa fase di difficoltà.

Lo spazio dedicato ai commenti ha coinvolto anche Fedez e Mr. Marra, che hanno sollevato dubbi sulle motivazioni dietro alcune scelte di formato e contenuto. Il confronto ha ripercorso l’evoluzione della trasmissione, dall’egemonia nell’access prime time fino all’esperimento in prima serata su Canale 5, e ha evidenziato come gli esiti degli spostamenti di palinsesto spesso dipendano da dinamiche che vanno oltre la semplice qualità del prodotto.

Ascolti, palinsesto e il sorpasso della Ruota della fortuna

Un punto centrale della discussione riguarda il calo degli ascolti e il fatto che, dopo decenni, Striscia la Notizia sia stata scalzata nell’access prime time dalla Ruota della fortuna, che ha registrato risultati eccezionali. Questa inversione di tendenza ha spinto l’azienda a tentare una soluzione drastica: lo spostamento in prima serata.

La mossa, voluta dalla direzione, non ha però prodotto i risultati sperati, alimentando interrogativi sull’efficacia delle strategie di riposizionamento e sulla capacità del programma di rinnovarsi senza perdere la sua identità.

Reazioni interne e conseguenze sul cast

Le conseguenze di questi mutamenti si sono riverberate anche sul fronte delle collaborazioni: personaggi storici hanno progressivamente ridotto o interrotto i loro rapporti con il tg satirico. Tra questi c’è lo stesso Vittorio Brumotti, che ha deciso di prendere le distanze. In molte testimonianze emerge l’idea che la tensione tra esigenze editoriali e dinamiche personali abbia contribuito a creare un clima meno stabile, portando a scelte professionali divergenti e a un ripensamento dei contenuti proposti al pubblico.

La critica a Antonio Ricci e il tema delle scelte editoriali

Nel corso dell’intervista Fedez ha avanzato un’accusa forte nei confronti di Antonio Ricci, suggerendo che in alcuni casi la trasmissione sia stata usata per finalità personali. Il rapper ha raccontato la propria esperienza, sostenendo che la linea del programma possa essere stata piegata a logiche che esulano dall’obiettivo originale. Pur definendo Ricci un genio televisivo, Fedez ha ipotizzato che la gestione della trasmissione sia talvolta sfuggita di mano a chi l’ha creata.

Il punto di vista di Brumotti

La testimonianza di Vittorio Brumotti è stata più articolata: da un lato ha riconosciuto la lucidità e la mente finissima di Antonio Ricci, dall’altro ha ricordato i numerosi scontri e le scelte condivise e contestate. Brumotti ha raccontato aneddoti personali, come la sua determinazione nel promuovere la rubrica dello spaccio e il periodo in cui venne bloccato per diversi mesi. Ha anche espresso una critica precisa: l’eccessivo ricorso a temi politici, considerati da lui divisivi e potenzialmente controproducenti per il tono originario del programma.

Dibattito sul futuro e le scelte aziendali

Al momento il futuro di Striscia la Notizia resta incerto: l’esperimento in prima serata non ha convinto e gli ascolti ristretti hanno alimentato ipotesi diverse, dalla sospensione alla chiusura definitiva. Sullo sfondo c’è la figura di Pier Silvio Berlusconi, il cui approccio manageriale è noto per decisioni nette e talvolta imprevedibili. In passato casi come quello di Barbara D’Urso, che ha annunciato azioni legali contro Mediaset, hanno dimostrato come i rapporti tra azienda e conduttori possano concludersi con tensioni ufficiali e rebus giudiziari.

La vicenda di Striscia la Notizia è diventata così un banco di prova per capire quanto possa contare la tradizione televisiva di fronte a logiche di mercato e a un pubblico che cambia gusti e abitudini. Resta da vedere se la trasmissione saprà reinventarsi mantenendo la sua identità satirica o se la stagione in corso segnerà l’inizio di una lunga transizione per il tg che ha segnato intere generazioni.