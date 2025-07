Momento difficile per Clizia Incorvaia. L’influencer e moglie di Paolo Ciavarro ha condiviso una storia su Instagram dove ricorda con dolore la suocera Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia in lacrime: ecco cosa è successo

Clizia Incorvaia si è mostrata in lacrime in una storia su Instagram, “non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così”.

L’influencer e moglie di Paolo Ciavarro, non ha ancora superato la perdita della suocera, l’indimenticabile Eleonora Giorgi, morta quattro mesi fa per un tumore al pancreas. Fin dal loro primo incontro, Clizia ed Eleonora si sono piaciute e, nel tempo, hanno instaurato un bellissimo rapporto. Ma ecco le parole commoventi di Clizia nei confronti della Giorgi.

Momento difficile per Clizia Incorvaia: il suo sfogo commuove i fan

Come abbiamo appena visto, Clizia Incorvaia si è mostrata in lacrime in una storia su Instagram. L’influencer soffre ancora molto per la morte di Eleonora Giorgi, a cui era molto legata. Ma ecco le parole della moglie di Paolo Ciavarro: “sono giorni che ti cerco, che vorrei chiamarti o scriverti, che mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso. Mi manca la mia complice! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste, ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata. Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza. Grazie Ele.”