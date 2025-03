Forti polemiche dopo l’intervista a Stefano De Martino da parte di Bruno Vespa a “Cinque Minuti“. Ecco il motivo.

Stefano De Martino ospite di Bruno Vespa: “Ho comprato casa ai miei genitori”

Stefano De Martino sta vivendo un momento davvero magico, ricco di successi televisivi. Il conduttore napoletano è stato ospite del programma di Bruno Vespa “Cinque Minuti”, dove ha anche rivelato di aver acquistato casa ai suoi genitori, per ripagarli per tutto ciò che hanno fatto per lui: “quello è stato il momento di restituzione di tutti i sacrifici che avevano fatto per me in passato, regalare loro una casa era una delle cose che avevo in mente di fare e finalmente ci sono riuscito”. Durante l’intervista però un commento di Vespa ha scatenato l’ira dei telespettatori. Ecco cosa è successo.

De Martino, l’intervista con Vespa infiamma i telespettatori: il motivo

Durante l’intervista a Stefanio De Martino a “Cinque Minuti”, il giornalista Bruno Vespa ha fatto un commento che ha scatenato l’ira dei telespettatori. Vespa, infatti, ha paragonato il programma di De Martino, “Stasera tutto è possibile“, con programmi del passato della televisione italiana, come “Portobello”, lo storico programma su Rai 2 di Enzo Tortora. Molti telespettatori sono rimasti perplessi da questa affermazione, come se Vespa avesse dimenticato gran parte della storia della televisione italiana.