Roberta Di Padua, una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne, si è trovata al centro di una nuova polemica sui social. Dopo aver letto un commento particolarmente critico e offensivo, la dama non ha trattenuto la sua rabbia, rispondendo con un duro sfogo che ha subito attirato l’attenzione dei fan e degli utenti online.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: una storia d’amore oltre Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono una delle coppie più solide nate nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante le iniziali difficoltà e le voci di crisi, la loro relazione è cresciuta lontano dalle telecamere, consolidandosi nel tempo.

La coppia ha condiviso momenti significativi sui social, come scatti in vacanza e momenti di quotidianità, mostrando un legame sempre più profondo. Recentemente, Alessandro ha dimostrato il suo affetto verso Roberta e il suo figlio Alex, condividendo momenti insieme al mare, mentre Roberta ha espresso la sua gratitudine per l’amore trovato.

Nonostante le voci di una possibile partecipazione a Temptation Island, i due hanno smentito tali indiscrezioni, confermando la solidità del loro rapporto.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua furiosa dopo un commento sui social

Roberta Di Padua è finita nel mirino di un utente sui social, che le ha scritto un commento particolarmente spiacevole. Tutto è partito da un video che l’ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato per celebrare il suo compleanno.

Il 13 luglio Roberta ha festeggiato il suo compleanno insieme al figlio e al fidanzato Alessandro Vicinanza. La festa si è svolta in un clima intimo, immortalata da scatti su una splendida terrazza di un ristorante ad Amalfi, dove la famiglia ha trascorso le vacanze estive.

Molti fan le hanno rivolto calorosi auguri e si sono uniti ai festeggiamenti con messaggi affettuosi, ma non sono mancati anche commenti negativi come: “Vedo che il balcone è alto, approfittane!“, che hanno provocato una pronta reazione da parte sua.