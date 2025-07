Matrimonio in vista per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua? Tutto sulla proposta dell’ex cavaliere di “Uomini e Donne” all’ex dama.

Uomini e Donne, relax al mare per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua

Quella formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua è una delle coppie nate all’interno del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, più amata in assoluto.

La relazione tra l’ex cavaliere e l’ex dama procede a gonfie vele anche al di fuori dello studio, proprio in queste ore Alessandro e Roberta stanno trascorrendo una vacanza al mare, tra amore e relax. Mentre erano sul lettino l’ex cavaliere si è lasciato andare a una proposta, davvero particolare.

Uomini e Donne, matrimonio in vista tra Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua?

Come detto Alessandro Vicinanza e Roberta Di Capua stanno trascorrendo una vacanza insieme al mare. In un video pubblicato sui social, l’ex cavaliere a un certo punto ha in pratica fatto la proposta di matrimonio a Roberta: “Eccoci qui, ragazzi, è una settimana che non ci vediamo. L’ho trattenuta un pochino, ragazzi si sposano tutti per fortuna, è un’esperienza che va fatta. Mi vuoi sposare amore? Le cose spontanee sono le migliori, ti ho fatto una domanda, rispondi. Ragazzi, non mi vuole sposare. Hai evaso la domanda, io ti ho fatto una proposta, siamo qui da soli al mare sul lettino… Ragazzi, lei evade la domanda perché in effetti lei ha già dato e nel matrimonio non è che ci crede tanto.” Una proposta quindi tra le risate, che ha accesso un breve siparietto con l’ex dama, che ha asserito di volere una proposta fatta bene: “non ho evaso la domanda, tutto il tempo che ho aspettato merito di più.” Dopo qualche ora la stessa Roberta ha condiviso il video sui social, scrivendo “Aspettando la proposta…”