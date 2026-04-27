Michelle Hunziker ha progressivamente cambiato il modo di raccontarsi al pubblico, scegliendo una comunicazione più misurata e riservata. La conduttrice svizzera, spesso al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita privata, oggi preferisce lasciare spazio a poche dichiarazioni essenziali, concentrate soprattutto su un concetto ricorrente: la serenità personale. Tra nuove relazioni, famiglia e impegni professionali, emerge un approccio più protetto alla felicità, vissuta lontano dall’esposizione eccessiva.

Amore, famiglia e una nuova fase di vita per Michelle Hunziker

La nuova serenità di Michelle Hunziker sarebbe legata a Giulio Berruti, attore ed ex compagno di Maria Elena Boschi, con cui avrebbe iniziato una relazione dopo essersi incontrati per caso in Svizzera a gennaio. Da quel momento, come rivelato da Chi, tra incontri sempre più frequenti in Italia e all’estero e l’attenzione dei paparazzi, la frequentazione si sarebbe consolidata.

Accanto all’amore, resta centrale anche la famiglia. Con grande emozione ha parlato a Verissimo del matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti: “Il passo più grande l’hanno fatto, stanno insieme da nove anni, sono bravissimi si sono messi insieme che avevano vent’anni, hanno fatto un bebè che adesso ha compiuto tre anni, Cesare”.

Ha poi aggiunto: “Si sposeranno il 4 luglio in Sicilia, sarà molto emozionante, non so neanche come farò perché solo a parlarne mi viene da piangere, sarà una tragedia, la mamma della sposa che piange tutto il tempo, infatti mi nasconderò”.

Ripercorrendo anche il proprio passato, ha ricordato con sincerità: “Avevo appena 19 anni, a Beverly Hills abbiamo concepito Aurora”, mentre oggi racconta di dedicarsi anche al proprio benessere personale: “Faccio anche psicoterapia”. Una dimensione nuova, più consapevole, in cui lavoro, affetti e riservatezza convivono in un equilibrio più maturo.

Michelle Hunziker, l’annuncio arriva a sorpresa: “E sono felice”

La serenità, soprattutto per chi ha vissuto a lungo sotto l’attenzione costante dei riflettori, può arrivare nei momenti meno prevedibili. È la sensazione che oggi emerge con forza nel percorso di Michelle Hunziker, che nelle sue recenti apparizioni televisive ha scelto un approccio misurato, essenziale, evitando racconti troppo privati e concentrandosi solo sull’essenziale.

Nell’ultima intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, con naturalezza ha ammesso: “Sì, sono felice”, mantenendo però il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Ha poi chiarito la sua nuova filosofia personale: “Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile, perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco”. E ancora: “Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera”. Parole che sintetizzano un equilibrio costruito nel tempo, frutto anche delle esperienze passate vissute sotto l’occhio pubblico.

Non è un caso che oggi la showgirl scelga maggiore cautela: la sua vita privata è stata spesso al centro del gossip, tra relazioni importanti, separazioni e nuovi inizi. Dopo la recente relazione con Nino Tronchetti Provera, durata pochi mesi, e una lunga storia precedente, Michelle ha deciso di proteggere ciò che vive, lasciando spazio solo a ciò che ritiene davvero significativo.