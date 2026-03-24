Sguardi complici e momenti condivisi: l’intesa di Michelle Hunziker e Giuli...

Sguardi complici e momenti condivisi: l’intesa di Michelle Hunziker e Giuli...

Tra eventi e backstage emergono sguardi complici: l’intesa tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti appare evidente negli scatti di Chi.

Negli ultimi tempi l’attenzione dei media si è concentrata su una possibile nuova coppia del mondo dello spettacolo italiano: Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Avvistamenti sempre più frequenti e immagini condivise tra eventi pubblici e momenti privati stanno alimentando il gossip, suggerendo una relazione che, pur non ufficializzata, appare ormai sempre più evidente e consolidata.

Indizi, incontri e un’intesa che cresce nel tempo tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti

La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti non è improvvisa, ma il risultato di una conoscenza che si è consolidata nel tempo attraverso diversi incontri. Dopo essersi rivisti in occasione di un evento in Svizzera, i due avrebbero iniziato a frequentarsi con maggiore continuità tra Roma e altre località, includendo anche momenti di relax e viaggi condivisi. Le indiscrezioni raccontano di uscite a cena e soggiorni lontano dai riflettori, che hanno contribuito a rafforzare il legame.

Entrambi arrivano da relazioni concluse: Berruti è stato legato a Maria Elena Boschi, mentre Hunziker ha chiuso la relazione con Nino Tronchetti Provera. Oggi, le nuove immagini e i racconti dei settimanali sembrano suggerire una frequentazione stabile, accompagnata da gesti quotidiani e attenzioni reciproche.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, è amore: il gesto che conferma la relazione

I due volti noti dello spettacolo italiano sembrano ormai vivere alla luce del sole la loro relazione, lasciando sempre meno spazio ai dubbi. Avvistati nuovamente dai paparazzi dopo un evento pubblico a Ferrara, sono stati sorpresi mentre si allontanavano insieme, salendo sulla stessa vettura diretta verso Milano. Gli scatti diffusi dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 25 marzo, mostrano momenti condivisi dietro le quinte di “Battiti Live Spring”, con Berruti che attende la conduttrice al termine delle registrazioni prima di raggiungerla nel backstage.

Nelle immagini emergono atteggiamenti rilassati e una complicità ormai evidente, tanto da apparire completamente a proprio agio anche in un contesto pubblico e affollato. Come riportato nelle foto, i due si muovono insieme tra sorrisi e gesti naturali, confermando una crescente sintonia. In questo scenario, una frase del racconto pubblicato evidenzia bene il clima tra loro: “Salutano tutti e sorridono, prima di salire sulla vettura”. A conferma del clima tra i due, una descrizione riportata nelle fonti sottolinea: “l’intesa che li unisce è innegabile”, segnale di un rapporto che appare sempre più solido e naturale anche agli occhi del pubblico.