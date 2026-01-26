Circa un anno fa Michelle Hunziker era stata ospite del podcast “2046“. Ieri, 25 gennaio 2026, la pagina Instagram “itztimeforpodcast” ha ripubblicato un estratto di quella intervista, dove la showgirl svizzera citava Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi, il racconto di Michelle Hunziker: l’intervista di un anno fa

La pagina Instagram “itztimeforpodcast” ha pubblicato un estratto di una intervista di Michelle Hunziker dello scorso anno per il podcast “2046″.

Nell’intervista, la showgirl svizzera ha parlato anche di Silvio Berlusconi, scomparso nel giugno del 2023. Nel video Michelle parla del periodo in cui era impegnata a teatro in un musical, quando ricevette una telefonata che non si aspettava da parte proprio di Berlusconi: “Una cosa che aveva Silvio Berlusconi era una generosità impressionante. Mi chiama e mi dice: vorrei venire a vedere lo spettacolo che stai facendo, ho una grande passione per il teatro.” Michelle a quel punto dice a Berlusconi di esserne molto contenta, chiedendogli quanto persone verrebbero con lui: “il teatro va pagato, mi disse lui. Non vengo se non posso pagare. Comunque alla fine ha acquistato 8 biglietti per se stesso, le guardie del corpo e il suo entourage.”

Silvio Berlusconi, il racconto di Michelle Hunziker: “Non l’ho mai detto a nessuno”

Michelle Hunziker, nell’intervista di un anno fa per il podcast “2046” ha anche raccontato della cena che c’è stata dopo il musical, organizzata proprio da Berlusconi a Roma: “dopo lo spettacolo è venuto a salutare tutti gli attori, dal primo all’ultimo. Anche i macchinisti, tutti. Lui faceva così anche a Mediaset: salutava dal regista alle donna della pulizia. Quindi andiamo alla cena… Io per circa 12 anni sono stata vegetariana ma non l’ho mai detto a nessuno per non mettere in imbarazzo la gente. Porca vacca la mi agente all’epoca lo comunica allo staff di Silvio, lo dicono a lui che aveva fatto fare il bollito per 20 persone.” A quel punto però Silvio Berlusconi decise di cambiare menù all’ultimo momento: “faremo una spaghettata, mi disse, un pò arrangiata. Tolse a tutti il bollito per non mettermi in imbarazzo.”