Una tragedia ha sconvolto nel tardo pomeriggio la Piana di Lucca, dove una bambina di 11 anni è stata trovata morta nella propria abitazione. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle autorità per chiarire con precisione quanto accaduto.

Tragedia nella Piana di Lucca: trovata morta una bambina di 11 anni in casa

Nel tardo pomeriggio di ieri la Piana di Lucca è stata scossa da una tragedia domestica che ha coinvolto una bambina di 11 anni, trovata senza vita nella propria abitazione. Come riportato dall’Adnkronos, l’allarme è stato dato intorno alle 17.40 dalla madre, che si sarebbe accorta della situazione e avrebbe immediatamente contattato i soccorsi.

La macchina dell’emergenza si sarebbe attivata rapidamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, mentre è stato allertato anche l’elisoccorso regionale Pegaso, poi non utilizzato.

Una volta arrivati nell’abitazione, i soccorritori hanno avviato senza sosta le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la minore. Gli sforzi si sono protratti a lungo, ma non hanno purtroppo avuto esito positivo.

La bambina, che frequentava la prima media, sarebbe stata rinvenuta priva di sensi nella sua cameretta dai familiari, che hanno subito chiesto aiuto. Nonostante la tempestività dell’intervento, per lei non c’è stato nulla da fare.

Morta una bambina di 11 anni in casa: indagini, accertamenti e cordoglio della comunità

Sul luogo sono giunti anche i carabinieri e il magistrato di turno, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti, al momento, mantengono il massimo riserbo e stanno valutando ogni possibile scenario, senza escludere alcuna ipotesi in questa fase iniziale delle indagini. Nelle prossime ore la Procura deciderà se disporre l’autopsia e affidarne l’esecuzione a un medico legale, così da chiarire le cause del decesso.

Secondo le prime informazioni raccolte da LuccainDiretta, non sarebbero emersi elementi riconducibili a dinamiche violente, ma gli approfondimenti sono ancora in corso. Nel frattempo la notizia si è diffusa rapidamente nella zona, generando forte sgomento e profonda commozione tra i residenti. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia, colpita da un dolore improvviso e difficilmente descrivibile. Anche le istituzioni locali, con la presenza del sindaco Leonardo Fornaciari e dell’assessore Simone Giannini, hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari in queste ore difficilissime.