A Pavia, il caso della ragazza trovata morta in un campo a Cecima ha dato avvio a un’indagine ancora in corso e di difficile ricostruzione. Le circostanze del decesso non sono state chiarite e gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore della giovane, valutando diverse ipotesi e attendendo gli esiti degli accertamenti medico-legali.

Pavia, ragazza trovata morta in un campo: è giallo sulle cause

Come riportato da La Provincia Pavese, le circostanze del decesso e il momento esatto della morte non sono ancora stati definiti con precisione. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di martedì 28 aprile, quando una persona di passaggio, mentre si trovava nelle campagne dell’Oltrepò Pavese, nel territorio di Cecima lungo una strada sterrata in direzione Serra del Monte, avrebbe notato il corpo emergere dall’erba in un campo situato più in basso rispetto al livello stradale.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118, la polizia scientifica, il medico legale e successivamente il magistrato della Procura di Pavia. Il decesso è stato constatato sul luogo del ritrovamento.

La vittima sarebbe stata identificata come una ragazza di 22 anni residente a Voghera, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì scorso.

Le generalità non sono state rese pubbliche. Le verifiche iniziali suggeriscono che il corpo fosse nel prato già da uno o due giorni, quindi non in prossimità temporale immediata rispetto al ritrovamento.

Pavia, ragazza trovata morta in un campo: si cerca un ragazzo

Le forze dell’ordine stanno lavorando mantenendo il massimo riserbo, senza escludere alcuna pista. Come riportato da Il Giorno, al momento non sarebbero stati rilevati segni evidenti di morte violenta, come ferite da arma bianca o da fuoco, ma gli investigatori non escluderebbero che possa essersi trattato di un trauma non immediatamente visibile, oppure di un evento improvviso come una caduta, un malore o un possibile coinvolgimento di sostanze, ipotesi che potranno essere chiarite solo dagli esami tossicologici e dall’autopsia.

La giovane sarebbe stata solita frequentare la frazione di Serra del Monte, dove è in corso anche la perquisizione di un’abitazione. Parallelamente, stando alle prime indiscrezioni come riportato da Repubblica, gli inquirenti starebbero cercando una persona, un ragazzo di circa 23 anni, che potrebbe essere stato con lei nei giorni precedenti e anche nella mattinata del ritrovamento, per chiarire eventuali responsabilità o informazioni utili alle indagini.

Le ipotesi restano tutte aperte, dall’evento accidentale al gesto volontario fino all’omicidio, mentre la magistratura continua gli accertamenti per ricostruire con precisione le ultime ore della giovane.