A Cagliari cresce la preoccupazione per la scomparsa di Siria Piscedda, una ragazza 16enne di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di venerdì 3 aprile, dopo l’uscita da scuola in viale Diaz. Il suo caso ha immediatamente attivato segnalazioni, appelli sui social e l’intervento delle forze dell’ordine, impegnate nelle ricerche anche al di fuori del capoluogo.

Siria esce da scuola e scompare: ricerche in corso da Cagliari

Le forze dell’ordine hanno attivato le procedure previste per i casi di persone scomparse, coinvolgendo carabinieri e volontari, mentre le ricerche si sono estese oltre il territorio cittadino. Tra le informazioni raccolte, al momento non confermate, vi sarebbe anche una possibile segnalazione che indicherebbe la direzione verso Oristano. Al momento della scomparsa, Siria indossava “una pelliccia nera, pantaloni neri, scarpe Adidas bianche e nere”, dettagli utili per il riconoscimento.

La famiglia, profondamente preoccupata, invita chiunque abbia visto la ragazza o disponga di informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine. La sorella ha inoltre sottolineato la delicatezza della situazione affermando: “Ha situazioni pericolose alle spalle ed è in pericolo da sola, chiunque la veda contatti me o mia madre”.

Siria esce da scuola e scompare, ansia e ricerche: parla la sorella della 16enne

Grande apprensione a Cagliari per Siria Piscedda, una ragazza di 16 anni di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di venerdì 3 aprile. L’ultimo contatto risale intorno alle 13:00, quando la giovane è uscita da scuola in viale Diaz senza fare rientro a casa. Da quel momento il suo telefono risulta spento, rendendo impossibile qualsiasi comunicazione con i familiari e complicando la ricostruzione dei suoi spostamenti.

La segnalazione della scomparsa si è rapidamente diffusa anche sui social, dove la sorella Martina ha lanciato un appello: “Mia sorella è in pericolo da sola”. In un altro messaggio ha ribadito: “Mia sorella è sparita dalle 13 di stamattina, ha il telefono spento e non riusciamo a contattarla, per favore aiutateci a trovarla”.