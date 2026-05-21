Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, in una intervista esclusiva rilasciata al Tg1 ha difeso il figlio, asserendo che non è stato lui a uccidere Chiara Poggi.

Caso Garlasco, parla il padre di Andrea Sempio: “Mio figlio è innocente”

Per la Procura di Pavia a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio e non Alberto Stasi.

In attesa di capire come si muoverà la difesa del 38enne, il padre, Giuseppe Sempio, è stato intervistato in esclusiva dal Tg1, dove ha ribadito l’innocenza di suo figlio: “Andrea è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi. E noi siamo forti su questo. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Stava a casa sua con me.

Poi è andato a Vigevano.”

Delitto di Garlasco, le accuse del padre di Andrea Sempio: “E’ stata una vigliaccata”

Come visto Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è stato intervistato dal Tg1 in esclusiva. Nell’intervista il padre del 38enne accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi ha ribadito l’innocenza di suo figlio, fornendogli un alibi, ovvero il fatto che quella mattina del 13 agosto 2007 Andrea era a casa con lui.

Poi ha anche attaccato: “Mio figlio non c’entra niente, questa è una vigliaccata. Di chi non lo posso sapere. Lo dico io, così. Siamo forti per l’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.”