Antonino Monteleone e il ricovero improvviso: come sta il giornalista

Antonino Monteleone e il ricovero improvviso: come sta il giornalista

Il ricovero di Antonino Monteleone ha attirato l’attenzione dei social dopo la sua stessa comunicazione pubblica: come sta il giornalista.

Il ricovero di Antonino Monteleone ha attirato l’attenzione dei social dopo la sua stessa comunicazione pubblica. Il giornalista ha voluto rassicurare immediatamente il pubblico sulle sue condizioni, spiegando con toni ironici e diretti di aver affrontato un breve passaggio in ospedale, già risolto positivamente, tra messaggi di gratitudine e la conferma del suo imminente ritorno al lavoro.

Antonino Monteleone rassicura tutti dopo il ricovero: “Ne siamo usciti bene”

Antonino Monteleone ha comunicato personalmente il suo ricovero in ospedale attraverso i social, scegliendo un tono informale e rassicurante. Nella foto pubblicata lo si vede su un letto ospedaliero, ma il messaggio punta subito a ridimensionare la situazione, collegandola allo stile di vita intenso e sempre sotto pressione: “I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto”.

Nel suo racconto ha definito l’intervento e le cure ricevute come un semplice “tagliando di manutenzione”, espressione con cui ha voluto sottolineare la natura non grave dell’episodio. Ha poi ringraziato esplicitamente il personale sanitario per l’assistenza ricevuta, chiarendo che “Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene”. Allo stesso tempo non ha evitato una nota più tagliente verso le illazioni circolate online, affermando: “E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre ‘malelingue’.

Munitevi di un cannone, che è meglio”.

Antonino Monteleone pronto a tornare alle attività lavorative dopo il ricovero

Dopo aver reso pubblica la notizia, Monteleone ha subito voluto tranquillizzare il pubblico sul suo stato di salute e sul ritorno alle attività lavorative, ribadendo il forte legame con la sua professione: “Il lavoro viene prima di tutto. Per questo lunedì cercherò di essere regolarmente in onda su Replay… per me che sono ancora vivo e vegeto e per gli spettatori a cui devo tutto. Non si molla di un millimetro!”.

Il giornalista, noto per il suo percorso tra diverse redazioni televisive italiane, ha iniziato la carriera nel 2010 come inviato di “Exit – Uscita di sicurezza”, per poi entrare nella squadra di “Report” su Rai 3 fino al 2013. Successivamente è passato a “Piazzapulita” su La7, esperienza durata fino al 2017, anno in cui è diventato uno dei volti de “Le Iene”. Negli anni più recenti è approdato in Rai, conducendo e partecipando a diversi format su RaiPlay e trasmissioni di approfondimento.

Nelle ore successive al post, numerosi messaggi di affetto hanno raggiunto il giornalista. Lo stesso Monteleone ha voluto ringraziare il pubblico attraverso le Instagram stories, scrivendo: “Grazie a tutti per questa ondata di affetto incredibile. Mi aiutate a recuperare ancora più velocemente…”, lasciando intendere una ripresa positiva e un clima generale di ottimismo attorno alle sue condizioni.