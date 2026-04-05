Tra indiscrezioni e interventi di chiarimento, si è acceso il dibattito su un presunto ricovero di Donald Trump. Ecco cosa è accaduto in queste ore.

Nelle ultime ore il nome di Donald Trump è tornato al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune voci circolate sui social riguardanti un presunto ricovero presso il Walter Reed National Military Medical Center. Le indiscrezioni, amplificate rapidamente online, hanno generato incertezza e dibattito pubblico, spingendo la Casa Bianca a intervenire per chiarire la situazione e fornire una versione ufficiale degli eventi.

“Trump ricoverato”, la notizia si diffonde sui social

L’assenza di spostamenti verso la residenza di Mar-a-Lago e la rinuncia al tradizionale appuntamento con il golf hanno alimentato il tam-tam sui social, amplificato dalla rapidità di condivisione dei contenuti. Non a caso, nel giro di poco tempo le ipotesi hanno raggiunto ampia diffusione internazionale prima delle successive smentite ufficiali. Sul piano sanitario, le condizioni di Donald Trump restano oggetto di attenzione pubblica, anche in virtù dell’età e del ruolo istituzionale. Tra gli elementi più recenti figurerebbe una visita al Walter Reed National Military Medical Center risalente allo scorso ottobre, durante la quale il presidente avrebbe riferito di essersi sottoposto a una risonanza magnetica definita “perfetta”, aggiungendo: “Il medico ha detto che si tratta di uno dei migliori referti che abbiano mai visto, per la sua età“, pur senza specificare i motivi dell’esame.

Nel 2025, invece, la Casa Bianca aveva comunicato la diagnosi di insufficienza venosa cronica, illustrata dalla portavoce Karoline Leavitt dopo episodi di gonfiore agli arti inferiori. Il medico presidenziale Sean Barbarella ha descritto la condizione come “benigna e comune” tra le persone anziane, legata a un malfunzionamento del ritorno venoso verso il cuore.

“Trump ricoverato”, la notizia si diffonde e interviene la Casa Bianca: come stanno le cose

La Casa Bianca ha respinto con fermezza le indiscrezioni circolate online che ipotizzavano un ricovero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump presso il Walter Reed National Military Medical Center. A intervenire è stato il portavoce Steven Cheung, che ha dichiarato su X: “Non c’è mai stato un presidente che abbia lavorato più duramente per il popolo americano del presidente Trump. In questo fine settimana di Pasqua ha lavorato senza sosta alla Casa Bianca e nello Studio Ovale. Dio lo benedica“.

Le conferme indirette della presenza del presidente all’interno della residenza ufficiale sono arrivate anche da fonti giornalistiche. La reporter Emma Nicholson ha condiviso un’immagine che mostra una sentinella dei Marines all’ingresso dell’Ala Ovest, elemento interpretato come indicazione operativa della presenza del capo dello Stato. Analogamente, il corrispondente Hugo Lowell ha sottolineato che “Trump è stato alla Casa Bianca oggi, come dimostra la presenza di un Marine fuori dall’Ala Ovest. Non ci sono stati spostamenti al suo campo da golf al Trump National o al Walter Reed“. In questo contesto si inserisce anche il post iniziale dello stratega democratico Jon Cooper, che aveva contribuito a diffondere l’allarme poi rientrato.