Aumento record della spesa militare e tagli ai programmi sociali: le nuove priorità di Donald Trump tra guerra, tensioni e scontro politico interno.

Il dibattito sulla spesa pubblica negli Stati Uniti si concentra sempre più sulle priorità strategiche dell’amministrazione guidata dal presidente Donald Trump, che propone un forte incremento dei fondi destinati alla difesa a fronte di una riduzione delle risorse per i programmi sociali. In un contesto segnato da tensioni internazionali e conflitti in corso, le scelte di bilancio diventano il riflesso di un orientamento politico che privilegia la sicurezza militare rispetto ad altri ambiti di intervento pubblico come asili e sanità.

Trump, nuovo bilancio e annuncio choc: “Siamo in guerra, non possiamo occuparci di asili e sanità”

Nel corso di una recente conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito una visione centrata quasi esclusivamente sulle esigenze di sicurezza nazionale, sostenendo che il contesto internazionale imponga scelte drastiche. In tale occasione ha affermato: “Siamo un grande Paese, stiamo combattendo delle guerre. Non possiamo occuparci di asili nido. Non possiamo occuparci di cose individuali, come asili nido, Medicare, Medicaid”. Ha inoltre aggiunto: “Possiamo solo occuparci di una cosa in questo momento”, specificando che si tratta della “protezione militare”.

Questa impostazione si riflette nella proposta di bilancio presentata dalla Casa Bianca, che prevede un incremento significativo delle spese per la difesa, con l’obiettivo di portarle fino a circa 1.500 miliardi di dollari entro il 2027, rispetto ai circa 1.000 miliardi attuali. Il piano include anche circa 200 miliardi di finanziamenti aggiuntivi legati alle operazioni militari in corso e contempla aumenti salariali per il personale militare, oltre a investimenti in programmi strategici e infrastrutture belliche. Parallelamente, vengono ipotizzati tagli rilevanti alla spesa non militare, con riduzioni che colpiscono diversi ambiti dell’amministrazione federale e l’eliminazione di programmi considerati non prioritari.

L’intervento di Donald Trump fa discutere: impatto politico, reazioni e scenari internazionali

La proposta ha suscitato reazioni contrastanti all’interno del panorama politico statunitense. Alcuni esponenti democratici hanno criticato duramente l’impostazione del piano: il senatore Jeff Merkley ha definito l’iniziativa come “una richiesta fuori dal mondo per più soldi per armi e bombe, e meno per le cose di cui la gente ha bisogno, come alloggi, assistenza sanitaria, istruzione, strade, ricerca scientifica e protezione ambientale”. Anche tra i repubblicani emergono perplessità, mentre esperti indipendenti evidenziano criticità nelle stime e nella sostenibilità complessiva del bilancio.

Sul piano internazionale, le tensioni restano elevate, in particolare in relazione al conflitto con l’Iran e agli equilibri con le alleanze tradizionali. In alcune dichiarazioni riportate, Trump ha espresso dubbi sul ruolo degli alleati e ha evocato la possibilità di riconsiderare la partecipazione degli Stati Uniti alla NATO. In parallelo, il conflitto in corso viene descritto come economicamente molto oneroso, con costi giornalieri stimati fino a miliardi di dollari e con ripercussioni che si estendono anche ai mercati energetici globali.

In questo contesto, le priorità dichiarate dall’amministrazione restano concentrate sulla dimensione militare, mentre il dibattito politico interno si prepara a una fase di confronto acceso sulla definizione finale delle politiche di spesa.