Incontro con Xi, l’annuncio di Trump su Hormuz e Iran dopo l’atteso vertice

Le tensioni internazionali, la crisi iraniana e il futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Cina sono stati al centro del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. I due leader hanno affrontato temi strategici come commercio, sicurezza energetica, Taiwan e cooperazione geopolitica, lanciando segnali di apertura nonostante le divergenze tra le due superpotenze.

Ecco l’annuncio del presidente americano dopo l’incontro.

Donald Trump e Xi Jinping a Pechino: Taiwan, relazioni bilaterali e prospettive future

Uno dei temi più delicati emersi nei colloqui è stato quello di Taiwan. Xi Jinping ha definito la questione taiwanese “il tema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti”, avvertendo che una gestione errata potrebbe provocare tensioni gravi fino a uno scontro diretto tra le due nazioni.

Parallelamente, la portavoce del governo taiwanese, Michelle Lee, ha dichiarato che Washington avrebbe espresso un sostegno “chiaro e fermo” all’isola. Nonostante l’importanza dell’argomento, il resoconto ufficiale diffuso dalla Casa Bianca non ha menzionato Taiwan, pur essendo stata una questione centrale nella comunicazione diffusa da Pechino.

Xi ha poi delineato una visione ottimistica per il futuro dei rapporti sino-americani, sostenendo che il 2026 potrebbe diventare un “anno storico e di svolta” capace di inaugurare una nuova fase di cooperazione tra le due superpotenze.

Il presidente cinese ha evidenziato come Cina e Stati Uniti condividano più interessi comuni che divergenze, affermando che “il successo di uno è un’opportunità per l’altro”. Durante il banchetto di Stato, Xi ha anche ricordato che il rapporto tra Washington e Pechino rappresenta “la relazione bilaterale più importante al mondo” e che entrambe le parti non dovrebbero “rovinarla mai”. Rivolgendosi inoltre agli imprenditori americani presenti agli incontri, il leader cinese ha assicurato che la Cina continuerà ad aprirsi verso l’esterno e che “le aziende americane godranno di prospettive ancora più rosee in Cina”.

Incontro con Xi, l’annuncio di Trump su Hormuz e Iran dopo l’atteso vertice

Il confronto tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping ha segnato un nuovo momento di apertura nei rapporti tra le due potenze. Trump ha descritto gli incontri di Pechino come “estremamente positivi e costruttivi”, annunciando inoltre di aver invitato Xi alla Casa Bianca nel mese di settembre. Nel corso dell’intervista concessa a Fox News, il presidente americano ha spiegato che il capo di Stato cinese si sarebbe detto disponibile a collaborare sulla crisi iraniana, sottolineando anche che Pechino “non fornirà equipaggiamento militare” a Teheran. “Lo ha detto oggi ed è una dichiarazione importante”, ha affermato Trump riferendosi ai colloqui avvenuti nella capitale cinese.

Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, i due leader hanno discusso soprattutto di cooperazione economica, accesso al mercato cinese per le imprese statunitensi e aumento degli investimenti cinesi negli Stati Uniti. Nel documento ufficiale viene evidenziata anche la volontà condivisa di mantenere aperto lo Stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del commercio energetico mondiale. Xi avrebbe inoltre espresso contrarietà alla militarizzazione dell’area e a eventuali restrizioni sul traffico marittimo, mostrando interesse verso maggiori acquisti di petrolio americano.

Entrambe le parti hanno poi ribadito che “l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari”. Durante il vertice è stato affrontato anche il tema del fentanyl, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto al traffico dei precursori chimici diretti negli Stati Uniti, oltre all’incremento delle importazioni cinesi di prodotti agricoli americani.