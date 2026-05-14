L’incontro tra Trump e Xi a Pechino: “Gestire bene dossier Taiwan o rischio scontro”

L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping rilancia il dialogo tra Usa e Cina tra tensioni commerciali, Taiwan e sicurezza globale.

Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino segna un nuovo tentativo di dialogo tra Stati Uniti e Cina in un momento di forte instabilità internazionale. Tra tensioni commerciali, sicurezza globale e questione Taiwan, l’incontro evidenzia la volontà delle due superpotenze di evitare uno scontro diretto pur mantenendo profonde divergenze strategiche.

L’incontro tra Trump e Xi a Pechino: diplomazia e strategia tra Washington e Pechino

Nella Grande Sala del Popolo di Pechino si è svolto il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, segnando il ritorno di un presidente americano in Cina dopo quasi nove anni. Il summit ha rappresentato un tentativo di riaprire il dialogo tra le due principali potenze mondiali in una fase caratterizzata da forti tensioni economiche e geopolitiche.

Al centro dell’incontro è emersa la volontà condivisa di garantire maggiore stabilità internazionale, simbolicamente rafforzata dalla cerimonia ufficiale con inni nazionali, parata militare e saluti davanti alle telecamere di tutto il mondo.

Nel suo intervento inaugurale, Xi ha descritto i rapporti tra Washington e Pechino come “a un bivio”, richiamando ancora una volta la teoria della “Trappola di Tucidide”, secondo cui il confronto tra una potenza dominante e una emergente può sfociare in uno scontro diretto.

Il leader cinese ha sottolineato che “Dobbiamo essere partner, non rivali”, insistendo sulla necessità di privilegiare cooperazione e interessi comuni rispetto alle divergenze strategiche. Trump ha adottato toni concilianti, definendo la visita “un onore come pochi” e lodando Xi come “un grande leader”.

Il presidente americano ha inoltre evidenziato la presenza di importanti imprenditori statunitensi al summit come segnale di fiducia verso la Cina, affermando: “Abbiamo i migliori imprenditori del mondo”. Alla delegazione Usa avrebbero partecipato figure chiave dell’amministrazione, tra cui Marco Rubio, Pete Hegseth, Scott Bessent e David Perdue, insieme ai vertici di colossi come Apple, NVIDIA, Boeing, Meta, BlackRock e Goldman Sachs.

L’incontro tra Trump e Xi a Pechino: “Gestire bene dossier Taiwan o rischio scontro”

Il nodo principale dei colloqui resta quello economico. Trump punta a ottenere un accesso più ampio delle aziende americane al mercato cinese, considerandolo la sua “primissima richiesta”. Il summit arriva dopo mesi di tregua commerciale seguiti agli scontri sui dazi e alle restrizioni imposte da Pechino sull’export di terre rare. Tra i temi affrontati figurano anche nuovi acquisti cinesi di prodotti statunitensi, inclusi aerei Boeing e forniture agricole come la soia, mentre resta aperto il dibattito sugli investimenti cinesi negli Stati Uniti. In questo contesto, il Financial Times ha riferito di possibili contatti tra una società legata alla famiglia Trump e il produttore cinese Nano Labs per lo sviluppo di data center sul territorio americano, anche se Eric Trump ha precisato di trovarsi in Cina “a titolo personale”.

Oltre all’economia, il confronto ha toccato dossier altamente sensibili come Iran, Stretto di Hormuz e soprattutto Taiwan. Xi Jinping ha avvertito che la gestione della questione taiwanese sarà decisiva per il futuro delle relazioni bilaterali. “Se gestita in modo adeguato, i rapporti bilaterali godranno in generale di stabilità. In caso contrario, i due Paesi andranno incontro a scontri, persino conflitti”, ha dichiarato il presidente cinese secondo l’agenzia Xinhua.

Pechino considera Taiwan una provincia da riunificare, mentre gli Stati Uniti continuano a sostenere militarmente e politicamente l’isola mantenendo la tradizionale ambiguità strategica. Xi ha inoltre ribadito che l’indipendenza di Taiwan non è “conciliabile” con la stabilità regionale, sostenendo che “Tutelare pace e stabilità nello Stretto di Taiwan è il principale denominatore comune tra Cina e Usa”. Sullo sfondo rimane quindi un equilibrio fragile, in cui dialogo diplomatico, competizione economica e rivalità strategica continuano a intrecciarsi.