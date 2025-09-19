Intorno alle ore 14.00 (ora Italiana) è iniziato un colloquio telefonico tra il presidente cinese e quello americano.

Quando in Italia erano le 14.00 è iniziato un colloquio telefonico tra Donald Trump e Xi Jinping, per un confronto tra i due leader sul destino di TikTok e sui dazi.

Usa-Cina, telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping

L’agenzia di stampa cinese Xinhua ha riferito che la telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump si è conclusa.

Il colloquio telefonico è iniziato alle ore 8.00 di Washington, ovvero le ore 14.00 da noi, come riferito da un funzionario della Casa Bianca. Da quando il Tycoon è diventato nuovamente presidente, questa è la seconda telefonata nota, dopo l’imposizione dei dazi, dazi che hanno scaturito restrizioni commerciali reciproche. Trump, in realtà, aveva annunciato su Truth che oggi avrebbe appunto sentito Xi Jinping al telefono. Al centro del colloqui il futuro di TikTok.

Usa-Cina, telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping: si decide il destino di TikTok

Al centro del colloqui telefonico da poco concluso tra Donald Trump e Xi Jinping c’era la questione legata al noto social network TikTok. Si cerca infatti un accordo che consenta all’app social di continuare a operare anche negli States. Non è detto che i due leader non si incontrino presto di persona, al fine di trovare un accordo per mettere la parola fine alla guerra commerciale.