“Non siamo d’accordo”. Giorgia Meloni, è rottura con Trump? L’annuncio ufficiale

Nel corso di un’intervista al Tg1, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato alcuni dei principali temi dell’attualità politica, sia sul fronte internazionale sia su quello interno. Tra rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump, stabilità del governo e gestione delle difficoltà economiche legate alla crisi globale, la premier ha delineato la linea dell’esecutivo, ribadendo la continuità dell’azione di governo e la volontà di difendere gli interessi nazionali in un contesto internazionale complesso.

Giorgia Meloni: stabilità dell’esecutivo, politica interna e interventi economici

Sul fronte interno, la presidente del Consiglio ha escluso in modo netto ipotesi di crisi politica, rimpasti di governo o elezioni anticipate, confermando la continuità dell’azione esecutiva anche dopo il referendum e le polemiche politiche successive. Ha ribadito più volte la volontà di concentrare l’attività dell’esecutivo sui risultati concreti, affermando: “Che il governo va avanti io l’ho detto un minuto dopo l’esito del referendum” e sottolineando che “non abbiamo tempo da perdere“, soprattutto in una fase caratterizzata da incertezze economiche e geopolitiche. Ha inoltre definito le ricostruzioni mediatiche su possibili cambiamenti di governo come “alchimie di palazzo che non interessano“, invitando a privilegiare il lavoro operativo rispetto alle dinamiche speculative.

Nel contesto politico attuale si inseriscono anche le vicende che hanno coinvolto esponenti dell’esecutivo come Andrea Delmastro Delle Vedove e Daniela Santanchè, oltre alle polemiche che hanno riguardato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Parallelamente, Meloni ha richiamato l’attenzione sugli effetti della crisi internazionale sull’economia nazionale, evidenziando come le ricadute si stiano manifestando soprattutto nei settori dell’energia e dei costi produttivi. In risposta, il governo ha dichiarato di monitorare costantemente la situazione e di intervenire con strumenti mirati per sostenere famiglie e imprese.

Tra le misure citate figurano lo stanziamento di ulteriori risorse economiche per prorogare il taglio temporaneo sui carburanti e interventi a favore del comparto agricolo e delle aziende esportatrici, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dell’aumento dei costi. “La crisi internazionale sta avendo e avrà effetti concreti negativi“, ha affermato la premier, ribadendo però la volontà dell’esecutivo di reagire con politiche di sostegno mirate. Inoltre, Meloni ha rivolto un messaggio alle opposizioni, riconoscendone il ruolo ma invitando a un approccio più collaborativo: “L’opposizione fa il suo lavoro“, ha osservato, ma spesso si limita alla critica, mentre “sono altri a dover risolvere i problemi“, auspicando quindi un contributo più orientato al confronto costruttivo nell’interesse generale del Paese.

“Non siamo d’accordo”. Giorgia Meloni, è rottura con Trump? L’annuncio ufficiale

Nel corso dell’intervista al Tg1, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito un’impostazione improntata al realismo nei rapporti transatlantici, evidenziando come la cooperazione tra Europa e Stati Uniti resti un elemento centrale degli equilibri internazionali, pur senza rinunciare alla possibilità di esprimere posizioni differenti. In particolare, ha sottolineato che, pur non essendo auspicabile una frattura tra le due sponde dell’Atlantico, ogni Paese deve comunque essere in grado di tutelare i propri interessi nazionali. In questo contesto ha dichiarato: “Continuo a ritenere che sul piano geopolitico l’Europa non abbia molto da guadagnare da una divaricazione con gli Stati Uniti“, aggiungendo: “il nostro lavoro è difendere i nostri interessi nazionali e quando non siamo d’accordo dobbiamo dirlo. E stavolta non siamo d’accordo“.

Il riferimento si colloca all’interno delle tensioni riemerse dopo alcune dichiarazioni dell’ex presidente statunitense Donald Trump, critiche nei confronti della NATO e degli alleati europei. Meloni ha quindi rimarcato una linea di equilibrio tra appartenenza alle alleanze e autonomia decisionale, sottolineando implicitamente la necessità di un approccio pragmatico in un contesto internazionale in rapida evoluzione. L’orientamento espresso richiama anche l’esigenza di rafforzare il ruolo europeo senza compromettere i legami strategici esistenti, mantenendo al tempo stesso una capacità di iniziativa propria nelle scelte di politica estera.