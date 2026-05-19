Funerali di due sorelle adolescenti morte in attacco russo a Kiev

Kiev, 19 mag. (askanews) – Kiev piange le sue vittime. Parenti e amici si sono riuniti a Kiev per i funerali delle sorelle Vera Yakovlieva, 12 anni, e Lyubava Yakovlieva, 17 anni, uccise il 14 maggio in un attacco missilistico russo sulla capitale ucraina. L’attacco ha distrutto parte di un edificio residenziale di nove piani e ha ucciso 24 persone, secondo le autorità ucraine.

“È molto doloroso, davvero molto doloroso, soprattutto quando si perdono dei figli. Non dovrebbe essere così”, ha detto Natalia, una conoscente della madre delle ragazze.