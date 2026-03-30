Giorgia Meloni, tensione massima: ipotesi rimpasto di Governo dopo le dimissioni

Ipotesi di rimpasto, tenuta degli equilibri e prospettive per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, tra necessità di stabilità e dinamiche politiche.

Il quadro politico attuale ruota attorno alla fase decisionale che coinvolge Giorgia Meloni e le ipotesi del possibile rimpasto all’interno del Governo. In questo contesto, la maggioranza valuta come proseguire tra continuità amministrativa, eventuali modifiche nella squadra ministeriale e strategie utili a consolidare la stabilità politica fino al termine della legislatura.

Incertezza politica e orientamento del Governo Meloni

La fase di incertezza politica continua e si protrarrà finché la linea del governo non verrà chiarita pubblicamente da Giorgia Meloni. Alcuni elementi, però, offrono già indicazioni sulla direzione intrapresa: la premier ha infatti sottolineato l’efficacia delle recenti misure in materia di sicurezza dopo il fermo di 91 anarchici, affermando che “Il governo continuerà a muoversi in questa direzione, con più strumenti per la sicurezza e tutele per chi manifesta pacificamente”.

A distanza di una settimana dall’esito negativo del referendum e dalle conseguenti dimissioni di Daniela Santanchè, Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, il quadro rimane complesso. L’ipotesi di elezioni anticipate, inizialmente presa in considerazione a Palazzo Chigi, appare oggi meno probabile secondo le valutazioni condivise da alleati e sostenitori della maggioranza, che sembrano invece orientati verso un possibile rimpasto dell’esecutivo, variabile per ampiezza e profondità. In questo contesto, si inseriscono anche i ragionamenti interni alla coalizione che comprende Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, con confronti costanti tra Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Sul fronte istituzionale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella segue l’evoluzione con prudenza, mantenendo un atteggiamento di attesa ma anche di attenzione agli equilibri parlamentari. Dal Quirinale arriva infatti un richiamo costante alla stabilità e alla responsabilità, soprattutto in un contesto internazionale delicato. Un rimpasto limitato, come la sostituzione della sola Santanchè, verrebbe considerato privo di criticità, mentre modifiche più ampie potrebbero configurare una fase politica diversa.

Giorgia Meloni, tensione massima: ipotesi rimpasto di Governo dopo le dimissioni

L’esecutivo valuta diverse opzioni operative: dal mantenimento dell’attuale assetto fino a interventi mirati sulla squadra di governo. L’ipotesi più accreditata resta quella di un rimpasto “chirurgico”, utile a consolidare la maggioranza e accompagnare la legislatura fino al 2027. In questo scenario si discute della possibile redistribuzione di deleghe e incarichi, con nomi tecnici e politici che circolano per ruoli chiave. Tra i profili considerati figurano Alessandra Priante (ENIT) per il Turismo, mentre per altri incarichi emergono figure come Francesco Paolo Sisto e Andrea Ostellari. Restano inoltre aperte diverse incognite su ministeri considerati sensibili, come quelli guidati da Adolfo Urso, Orazio Schillaci ed Elvira Calderone. In questo quadro, il nome di Luca Zaia ricorre frequentemente come possibile innesto, anche se il suo eventuale ingresso comporterebbe un riequilibrio tra gli alleati.

Sul piano strategico, le valutazioni interne tengono conto anche dei dati dei sondaggi, come quelli diffusi da Corriere della Sera tramite le rilevazioni di Pagnoncelli, che segnalano un lieve arretramento di Fratelli d’Italia e la crescita di nuove forze come Futuro Nazionale. Allo stesso tempo, fonti come Repubblica riportano discussioni interne sul tema del voto anticipato, considerato però da molti un’opzione rischiosa e non prioritaria.

Tra le priorità indicate dalla stessa premier ai propri collaboratori emerge l’esigenza di evitare un progressivo logoramento politico. In quest’ottica, il governo punta a rafforzare l’azione amministrativa e a lavorare su riforme strutturali, tra cui una possibile revisione della legge elettorale. L’obiettivo condiviso da diversi esponenti della maggioranza rimane quello di completare la legislatura, mantenendo coesione interna e stabilità, pur in un contesto politico ancora fluido e in continua evoluzione.