Calo dei consensi per Fratelli D’Italia dopo l’esito del referendum sulla Giustizia. Ma ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi politici, chi vincerebbe oggi se ci fossero le elezioni anticipate?

Sondaggi politici, guai per Meloni e il Governo: Fratelli D’Italia in calo

Clima teso a Palazzo Chigi dopo l’esito del referendum sulla Giustizia, che ha visto gli italiani bocciare la nuova riforma, con Giorgia Meloni e il suo Governo che, non solo hanno dovuto incassare questa sconfitta, ma che ora rischiano di perdere tanti consensi. Il primo sondaggio politico post referendum di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera conferma infatti un calo di Fratelli D’Italia, che scende al 26,7 %, perdendo dunque un punto in un mese solo. Un dato che non può che far preoccupare la premier. Per quanto riguarda le coalizione, la Lega rimane stabile al 6,3% mentre Forza Italia cresce arrivando al 9,5%. Per quanto riguarda le opposizioni, il Partito Democratico sale al 22%, mentre il M5S raggiunge il 14,2%.

Sondaggi politici, guai per Meloni e il Governo: chi vincerebbe in caso di elezioni anticipate

Come visto i sondaggi vedono Fratelli d’Italia in calo, ma il dato che sorprende di più è quello relativo al gradimento dei leader, con Giuseppe Conte che supera Antonio Tajani, ed Elly Schlein che sale al 26%. Calo per Salvini, che scende al 21% e per la stessa premier Giorgia Meloni che scende dal 44% al 40%. Se verrà inoltre applicata la nuova legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum, secondo la simulazione pubblicata dal Corriere il Centrodestra otterrebbe il premio di maggioranza previsto nelle riforma solo includendo il movimento guidato da Roberto Vannacci, ovvero Futuro Nazionale, che ora è al 3%.