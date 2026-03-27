Giorgia Meloni ad interim al ministero del Turismo: cosa cambia dopo l'addio di Santanchè

Il Quirinale ha controfirmato il decreto: Giorgia Meloni terrà l'interim del Ministero del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, con riflessi politici e istituzionali da monitorare

La scena politica ha registrato un cambiamento rilevante: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che accetta le dimissioni della ministra Daniela Santanchè e attribuisce l’interim del Ministero del Turismo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La decisione, formalizzata il 26 marzo 2026, segue giorni di tensione interna alla maggioranza e arriva dopo la comunicazione ufficiale da parte di Palazzo Chigi, che ha reso noto il colloquio telefonico tra la premier e il Capo dello Stato.

La procedura istituzionale e il significato dell’interim

L’atto del Colle è la conseguenza formale di una proposta arrivata da Palazzo Chigi: Meloni ha infatti chiesto di assumere temporaneamente le deleghe del dicastero, una mossa che il Colle ha accolto firmando il decreto. L’incarico è chiaramente definito come ad interim, ossia una nomina provvisoria che rimane in vigore fino a quando non verrà individuato un successore stabile per la carica. Questo meccanismo istituzionale serve a garantire la continuità amministrativa e la gestione degli affari correnti del ministero senza soluzione di continuità.

Che cosa implica l’interim per le funzioni del ministero

Affidare l’interim alla presidente del Consiglio significa che, oltre agli impegni di governo nazionali, la premier si farà carico anche delle decisioni strategiche più urgenti relative al settore turistico. Pur essendo una soluzione temporanea, l’interim consente di adottare provvedimenti di natura ordinaria e straordinaria, mantenendo la rappresentanza internazionale del dicastero e la gestione dei fondi e dei progetti in corso.

Il contesto politico che ha portato alle dimissioni

La scelta di Santanchè di rassegnare le dimissioni nella serata del 25 marzo 2026 è il culmine di uno scontro interno alla maggioranza. La crisi è esplosa dopo la sconfitta al referendum sulla Giustizia e una serie di dimissioni già annunciate nel governo, tra cui quelle del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. In questo quadro, la premier aveva invocato espressioni di responsabilità istituzionale da parte dei membri dell’esecutivo, una sollecitazione a cui Santanchè non aveva inizialmente ottemperato.

Le dinamiche interne e la pressione politica

Sull’ex ministra pendeva inoltre la possibilità di una mozione di sfiducia individuale presentata dalle opposizioni, con la discussione prevista in Aula. La tensione mediatica e parlamentare, insieme a un confronto duro con la leadership del partito e della maggioranza, ha reso insostenibile la sua posizione, portando infine alla decisione di dimettersi. La nota con cui Santanchè ha annunciato l’addio era carica di riferimento al peso politico della sconfitta referendaria e alla sua riluttanza a diventare un capro espiatorio del risultato.

Le reazioni e le prossime mosse del governo

Palazzo Chigi ha diffuso un messaggio di ringraziamento nei confronti di Daniela Santanchè, sottolineando la dedizione mostrata nel periodo del suo incarico e il contributo al rilancio del turismo italiano. La premier ha ribadito che il governo continuerà a valorizzare questo asset strategico per l’economia nazionale, che contribuisce a prosperità e prestigio internazionale. Nel frattempo, la ricerca di un successore stabile è aperta: la scelta dovrà tenere conto degli equilibri interni alla maggioranza e della necessità di una figura credibile per il settore.

Implicazioni per il settore turistico e tempi di nomina

Dal punto di vista operativo, gli uffici del Ministero del Turismo proseguiranno le attività ordinarie e i progetti avviati, mentre sul piano politico la scelta del successore potrebbe richiedere tempo, visto il lavoro di sintesi tra le forze della maggioranza. Il ruolo di Meloni come titolare temporaneo serve a evitare vuoti decisionali e a mantenere la continuità nelle relazioni internazionali e nella promozione del settore.

In conclusione, la vicenda segna una fase di assestamento per la maggioranza dopo un passaggio elettorale e referendario complesso: la firma del presidente Mattarella il 26 marzo 2026 ratifica una soluzione di transizione che tiene insieme gestione istituzionale e necessità politiche, lasciando aperte le trattative per il nome definitivo che guiderà il turismo italiano nei prossimi mesi.