Dopo l’esito del referendum sulla Giustizia, si parla sempre di più di elezioni anticipate, col clima all’interno del Governo Meloni che è sempre più teso.

Meloni agli alleati: “Volete il voto?” si accende lo scontro sulle elezioni anticipate

Il clima a Palazzo Chigi è tutt’altro che sereno. Dopo l’esito negativo nel referendum sulla Giustizia, si parla sempre di più di elezioni anticipate. La premier Giorgia Meloni ha invitato gli alleati a lasciarsi alle spalle il risultato del referendum e a concentrarsi sulla tenuta dell’esecutivo. Il vero nodo però è la legge elettorale, che si avvia all’esame parlamentare e dove si potrà vedere l’attuale compattezza o meno della maggioranza. Su questo la premier è stata chiara, se qualcuno della maggioranza dovesse ostacolare il percorso, l’ipotesi delle elezioni anticipate tornerebbe concreta.

Centrodestra in crisi?

Dopo l’esito negativo sul referendum sulla Giustizia il clima nel Centrodestra è tutt’altro che sereno, con Matteo Salvini che sta riducendo al minimo le dichiarazioni pubbliche e Antonio Tajani che deve gestire la situazione a Forza Italia dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri. I sondaggi politici inoltre segnalano un calo di Fratelli d’Italia. Insomma, un clima davvero teso e ricco di tensioni, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.